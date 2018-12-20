Коммунальное жилье по заоблачным ценам

Во Владивостоке одновременно можно купить коммуналку за десятки миллионов рублей и псевдо-элитные квартиры, на самом деле являющиеся жильем повышенной комфортности

Сектор жилой недвижимости во Владивостоке - один из самых уникальных в России. И дело даже не в том, что квартиры в краевом центре по стоимости занимают третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Само ценообразование «жилого метра», а также процесс купли-продажи бывают здесь настолько иррациональны, что заставляют призадуматься даже самых опытных риелторов.

С одной стороны, стоимость квартир во Владивостоке очень высокая, и это - факт. С другой – цена за один квадратный метр в так называемом элитном жилье порой переходит из области фантастики в плоскость простого человеческого понимания. А с третьей стороны, так называемого «элитного» жилья в общепринятом понятии во Владивостоке вообще не существует.

Разбор парадоксальных «полетов» и интересные истории от приморских экспертов – в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

«Золотые» коммуналки

Даже самое дорогое жилье – понятие относительное. Для кого-то квартира стоимостью 11 млн рублей представляется недосягаемой роскошью, а кто-то купит себе апартаменты за 100 млн и глазом не моргнет. Приморские риелторы солидарны в одном: дорогое жилье во Владивостоке, безусловно, есть, и оно покупается. Но, во-первых, квартиры, квадратный метр в которых стоит выше 150 тыс. рублей, приобретают, как правило, люди обеспеченные и за свои «кровные», а не в ипотеку. Во-вторых, даже самые дорогие квартиры столицы Приморья до общепринятой в мировом понимании «элиты» немного не дотягивают. По большому счету, у нас речь идет о жилье повышенной комфортности и бизнес-класса, не более.

Понятие «элитное жилье» включает в себя целый комплекс обязательных характеристик. И все должно быть, как говорится, «в одном флаконе» - от месторасположения дома, обладающего конструктивными и эстетическими особенностями, до определенного статуса жильцов. Не говоря уже о числе и площади квартир, наличии собственной инфраструктуры, парковок, охраны и тому подобное.

Во Владивостоке даже бывшая «коммуналка» может оцениваться в десятки миллионов рублей. В этой связи расскажем интересную историю, которой с Деловой газетой «Золотой Рог» поделился директор агентства недвижимости «Метры» Владимир ЗАКУРКО:

- Представьте себе квартиру 150 кв. метров, в которой только кухня 20 квадратов и такой же по размерам балкон. Не интересно? Давайте добавим еще настоящий камин и высоту потолков под 4 метра. Неплохо, правда? Но, это еще не все. Самое интересное, что эта квартира расположена в самом центре города в добротном кирпичном доме. Стоимость подобного жилья может доходить до 20 млн рублей. При этом мало кто знает, что подобные квартиры чаще всего - бывшие коммуналки. Помню, когда я был еще начинающим риелтором, мне говорили, что продать квартиру не так уж сложно, а вот продать со встречным вариантом уже сложней. В этой связи, расселение коммуналок - одна из самых сложных задач для любого риелтора. Особенно если к тебе за услугами обращается не сам собственник жилья, а человек со стороны.

Проезжает такой человек каждый день мимо дома и хочет купить квартиру на первом этаже, например, под бизнес. Теперь ситуация: сидите вы дома, смотрите фильм в уютной пижамке, и вдруг слышите стук в дверь. За ней деловой человек с портфелем бьет сразу «под дых» неожиданным предложением – а не продать ли вам свои метры? Большинство собственников просто покрутят риелтору пальцем у виска. Но практика расселения коммуналок есть, и она немаленькая. У кого-то могут сразу пойти ассоциации с сюжетами из боевиков, но в таких вопросах все должно проходить согласно букве закона, психологически тонко, чтобы никого не обидеть.

Коммуналок во Владивостоке много, и не только в старом фонде. Среди них встречаются и 5-этажки, похожие на хрущевки, и даже 9-этажные дома, подобные тем, что возвышаются на Авраменеко 17, Давыдова 18, Красного знамени, 38, и так далее. Раньше, особенно до появления новостроек, было модно их расселять, превращать в большие элитные квартиры, не обращая внимания на статус дома. Сейчас покупатели стали более разборчивыми. Предложение должно их реально очень сильно заинтересовать, чтобы они захотели купить такую нестандартную квартиру».

Дорого, но все относительно

Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, по каким ценам в конце 2018 года предлагается самое недоступное для простых смертных жилье во Владивостоке.

Наиболее дорогая квартира расположена в районе улицы Некрасовская. Как указано в объявлении на популярном сайте объявлений, хоромы включают 6 комнат общей площадью 290 кв. метров. Дом сдан в текущем году, оснащен двумя лифтами и подземными парковками. На первом этаже расположена клубная зона для жильцов дома - СПА, бассейн, хамам и тренажерный зал. Имеется круглосуточная охрана, система видеонаблюдения и система контроля и управления доступом.

Стоят эти апартаменты «всего» 60 млн рублей. Почему всего? Путем простых вычислений можно сделать вывод, что цена за один квадратный метр в такой квартире составляет около 206 тыс. рублей.

В разы дешевле пятикомнатная квартира на проспекте Острякова. Ее предлагают за 54,5 млн рублей (93 тыс. рублей за квадрат). Общая площадь этой «царской обители» - 586 кв. метра. В качестве бонуса покупателям предлагаются «уникальные панорамные виды на море и город».

Здесь же, в районе Первой Речки, частное лицо стремится продать 4-комнатную квартиру общей площадью 190 кв. метров. Цена предложения – 50,8 млн рублей, это около 260 тыс. рублей за один квадрат. Интересно, что в графе «состояние и особенности квартиры» указано коротко и ясно: «юг/север, все есть».

Самая дорогостоящая 3-комнатная квартира в городе продается за 51,9 млн рублей, что при перерасчете означает 214 тыс. рублей за квадрат. Все прелести данного жилья описывать очень долго, достаточно сказать, что эти 242,6 кв. метра комфорта включают в себя «гостиную-столовую с панорамным остеклением, автоматические жалюзи, спальную комнату, детскую, три санузла, три гардеробных, просторные холлы. Причем, как указано в объявлении, «гостиную от столовой отделяет стеклянный водопад, спроектированный в Германии».

В районе станции Океанская на продажу выставлена двухкомнатная квартира общей площадью 209 кв. метров стоимостью 30 млн рублей (около 143 тыс. рублей за квадрат). Продавцы обещают, что спальня с ванной комнатой, двумя гардеробными, и гостиная, соединенная с кухонной зоной, будут «радовать счастливого покупателя каждый день, а витражное остекление наполняет квартиру светом, что создает ощущение пространства и свободы».

Самая дорогая однокомнатная квартира во Владивостоке продается, как сказано в объявлении, в «первом небоскребе Сибири и Дальнего Востока, который достигает 155,5 метра в высоту и расположен в центре города Владивостока в экологически чистом районе вдали от ЛЭП и железной дороги на берегу Амурского залива». Квартира общей площадью 63 кв. метра предлагается почти за 13,8 млн рублей, то есть приблизительно чуть более 200 тыс. рублей за квадрат.

При этом, по мнению риелторов, в категорию классического «элитного жилья» даже такая дорогая жилая недвижимость Владивостока не вписывается. Хоть и цены на нее для среднестатистического приморца – на грани фантастики.

На фото: Символы роскоши внутри квартиры сразу теряют свой лоск на фоне придомовой территории.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.