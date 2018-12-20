Иностранным отелям сносит вывеску

Регионы не могут сработаться с мировыми гостиничными брендами

Неудачный опыт Приморья в работе с международными гостиничными сетями в лице американского оператора Hyatt Hotels Corporation, похоже, оказался заразительным. В соседнем Хабаровске группа компаний «Дальрео», основанная местным олигархом Игорем НЕКЛЮДОВЫМ (умер в июле), продала недостроенное здание в самом центре пока еще столицы ДФО, в котором предполагалось разместить 5-звездочный отель Hilton. Новый собственник планирует переделать недостроенный отель под жилой дом бизнес-класса.

Участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что масштабные гостиничные проекты в регионе в ближайшее время будут развиваться сетями или отдельными инвесторами из Азии без участия российских партнеров.

Хабаровский прокол

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», интерес к новым проектам в Приморье в той или иной степени проявляли такие монстры гостиничного бизнеса, как Marriott International, Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group (бренды Crowne Plaza, Indigo, Holiday Inn), AccorHotels (бренды Mercure, Ibis, Novotel).

«Всем им местные власти предлагали принять участие в достройке того или иного «Хаятта», но сетевикам, у которых индивидуальные требования к объектам, такое предложение неинтересно. Другое дело - реализовать проект с «нуля», но власти давали четко понять – первоочереден выкуп недостроев, землю под новый проект в центре Владивостока никто не выделит», - говорит источник Деловой газеты «Золотой Рог».

В итоге, Hilton cосредоточился на куда более сговорчивом Хабаровске. И, как оказалось, не угадал.

Группа компаний «Дальрео» осенью продала группе компаний «Архстрой» недостроенное здание в центре Хабаровска, в котором предполагалось разместить отель DoubleTree by Hilton. Стоимость сделки не раскрывается.

На сайте «Архстроя» сообщается, что компания планирует переделать недостроенный отель под жилой дом бизнес-класса «Гродеков». Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 года. На данный момент на 100% готов монолитный каркас здания.

«Многих интересовала судьба этого здания в самом центре города... Приоткроем завесу тайны! Мы не смогли остаться безучастными, прониклись мыслью довести этот проект до завершения, вдохнуть в него новую жизнь, свои идеи и принципы, создать еще один неординарный жилой дом в центре города», - отмечает «Ахстрой».

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Дальрео» - один из самых крупных девелоперов в Хабаровске. Группа построила шесть бизнес-центров общей площадью 70 тыс. кв. метров, которыми самостоятельно управляет. Головная компания группы ООО «Дальрео» учреждена в 2005 году в с.Краснореченское Хабаровского района Хабаровского края. Учредителем компании является Игорь Неклюдов, после его смерти доля находится в доверительном управлении. Выручка ООО «Дальрео» за 2017 год составляет 12,713 млн рублей, чистый убыток – 27 млн рублей. Группа компаний «Архстрой» образована в 2006 году, занимается проектированием, возведением зданий и сооружений, продает стройматериалы, разрабатывает собственный песчаный карьер.

Группа «Дальрео» планировала инвестировать до 3 млрд рублей в строительство в Хабаровске отеля, управлять которым будет международный гостиничный оператор Hilton Worldwide. Компания планировала построить 14-этажный отель на 219 номеров, рядом - 16-этажный бизнес-центр класса «А». Здание Hilton планировалось соединить с действующим бизнес-центром на Тургенева, 46.

Договор о реализации проекта между хабаровской компанией и Hilton Worldwide был подписан в 2015 году. За основу строительства объекта в Хабаровске был взят проект Hilton, реализованный в Новосибирске. Первоначально отель планировали сдать в 2019 году, однако в сентябре 2018 года строительство было заморожено.

Hilton Worldwide в настоящее время управляет в РФ 24 отелями под брендами DoubleTree, Hampton by Hilton, Hilton и Hilton Garden Inn. В том числе, 6 отелей работают под брендом DoubleTree: два в Москве и по одному в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Тюмени.

Якутская огранка

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», французский гостиничный оператор AccorHotels построит в Якутске отель на 150 номеров под международным брендом Mercure (управляется оператором Accor Group).

Соответствующий меморандум о сотрудничестве на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали гендиректор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» (Москва, региональное подразделение Accor в России, Грузии и странах СНГ) Алексис ДЕЛАРОФФ, председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила НИКОЛАЕВА и гендиректор ООО «АЭБ Капитал» (100% принадлежит Алмазэргиэнбанку) Игорь БОРИСОВ.

«Дальний Восток – очень интересный для нас регион, и мы видим здесь огромный потенциал для развития. Уникальная природа, растущая деловая активность, развитие связей со странами АТР и богатое культурное наследие коренных народов – все это, я уверен, привлечет как туристов, так и бизнес-путешественников. Мы очень рады, что смогли найти надежного партера в регионе и с нетерпением ждем начала работы над проектом», - отмечал г-н Деларофф.

Отель должен начать работу после 2020 года, объем инвестиций в проект не разглашается.

Досье "Золотого Рога": Группа AccorHotels - один из ведущих гостиничных операторов в мире, объединяет 4,5 тыс. отелей. Гостиничный оператор работает в 100 странах. В сегменте «люкс» оператор представлен брендами Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissotel. К брендам среднего ценового сегмента и бутик-брендам относятся Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio. В сегменте «эконом» работают ibis, ibis Styles, ibis budget.

Японские «Хаятты»

Ну а новому главе Приморья тем временем предстоит снять «проклятие АТЭС» в лице двух недостроенных отелей, по факту уже давно лишившихся громкой вывески Hyatt.

Напомним, что Депутаты Законодательного собрания Приморского края в ноябре одобрили предложение администрации региона о продаже двух недостроенных с 2010 года пятизвездочных гостиниц во Владивостоке, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.

Расходы с 2010 года по 2017 год на две гостиницы, которые планировалось запустить под брендом Hyatt, составили 18 млрд 720 млн рублей, в том числе более 14 млрд рублей были профинансированы за счет краевого бюджета. Ежемесячные расходы на гостиницы составляют 32 млн рублей, из них 15 млн рублей составляют выплаты процентов по кредиту Сбербанку.

Продаваться гостиницы будут по уже опробованному методу голландского аукциона - проведение торгов в форме классического очного аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений о цене с применением метода понижения начальной цены продажи. В случае поступления более одной заявки - на повышение.

Торги пройдут в Санкт-Петербурге 25 января, заявки принимаются с 12 декабря.

Начальная цена гостиницы на мысе Бурный составляет 7,021 млрд рублей, минимальная цена - 4 млрд 914,026 млн рублей.

Торги по гостинице на Корабельной набережной стартуют с 8 млрд 346,890 млн рублей, минимальная цена - 5 млрд 532,040 млн рублей.

На данный момент известно, что оператором отеля на мысе Бурный готова стать японская компания Hotel Okura Co., Ltd.

Досье "Золотого Рога": Hotel Okura Co., Ltd. учреждена в 1958 году. Открытие первого отеля состоялось в мае 1962 года. Компания специализируется в люксовом сегменте гостиничного бизнеса, входит в тройку крупнейших гостиничных сетей Японии. Под управлением Okura находится почти 90 гостиниц, включая строящиеся, в 10 странах мира.

Okura уже представила концепцию достройки и дальнейшей эксплуатации здания, при этом для достройки планируется привлечь инвесторов.

В числе предлагаемых изменений - расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие.

Согласно представленной концепции, работы должны быть распределены на несколько этапов - это достройка самого отеля и благоустройство прилегающей территории.

Досье "Золотого Рога": В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток - Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ 5 октября 2012 года). На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.

На фото: Так выглядел проект Hilton в Хабаровске этим летом.

Фото ИА AmurMedia.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.