Строительные цены пересмотру не подлежат

Реформа Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), на которую было потрачено 1,9 млрд рублей, похоже, завершилась провалом.

Сами инженеры-сметчики неоднократно заявляли, что само слово «реформа» по отношению к ФГИС ЦС в ближайшее время не может быть применимо – слишком много в данной сфере недоработок. Правильнее всего неподготовленную реформу отложить, чем запускать систему в сыром виде – это чревато более тяжелыми последствиями.

Президентский наказ

Преобразовать систему поручил президент Владимир ПУТИН в 2015 году, после того как Счетная палата нашла серьезные проблемы в ее работе. Реформа должна была завершиться в 2018 году переходом на ресурсный метод сметных расчетов. Задачи, поставленные правительством, были направлены на снижение рисков завышения стоимости объектов, скорректировав ее за счет учета текущих цен на строительные материалы, на труд и так далее.

На данный момент в РФ в системе расчетов используют промежуточные индексы, умноженные на цены 2001 года. Способом контролирования цен должна была стать ФГИС ЦС, в которую вносятся данные от производителей строительных ресурсов и импортеров. Создание и поддержка этой системы были поручены Главгосэкспертизе.

Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве - информационный ресурс в сети Интернет (расположен по адресу: fgiscs.minstroyrf.ru), и спроектированный для централизованного сбора, хранения и использования данных участниками строительной деятельности. С помощью ФГИС ЦС должна осуществляться информационная поддержка процесса и порядка определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Аудиторы Счетной палаты РФ подчеркивают, что Минстрой, работающий со сметными нормативами, часть методик так и не разработало, а «дорожная карта» реформы и вовсе отсутствует.

Кто виновен - не важно, накажем

Несмотря на явные недоработки системы, Минстрой предлагает переложить ответственность за предоставление данных в систему на органы исполнительной власти субъектов РФ. В частности, если в каком-то регионе производители и поставщики стройматериалов и ресурсов не проявляют активности и саботируют предоставление данных в систему, Минстрой может выходить с инициативой о наказании руководителей региональных департаментов, министерств, вице-губернаторов, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемым должностям.

Самим производителям и поставщикам стройматериалов и ресурсов ведомство угрожает санкционными мерами, системой штрафов за непредставление информации в ФГИС ЦС.

«Инициаторы реформы ошибались, думая, что все будет легко, быстро и просто. Поставщики стройматериалов и ресурсов по различным причинам активности на данном направлении не проявляют. «Пряник» не помог, и федеральные отраслевые структуры взялись за более привычный «кнут». На мой взгляд, это, мягко говоря, некрасиво», - отмечает председатель Коллегии адвокатов «Власов и партнеры» Денис ВЛАСОВ.

Он также подчеркивает, что сам по себе перенос сроков полноценного запуска ФГИС ЦС никакой трагедии не несет.

«Если разобраться, в нашем государстве все госинформсистемы, связанные со строительством, работают, мягко говоря, кое-как. Давайте вспомним системы закупок, ЕИСЖС и ЕГРЗ – все они находятся пока в сыром состоянии. И ФГИС ЦС здесь не исключение», - отмечает Денис Власов.

Частный адвокат Алла ШМАХОВА согласна с коллегой. «Строительный комплекс работает, система нормативов имеется, индексы есть, сметные цены на ресурсы во всех крупных регионах России выпускаются. То есть ситуация вовсе не такая, что все сидят и не могут работать, дожидаясь полноценного запуска ФГИС ЦС», - говорит эксперт.

Методические пересмотры

Практически все участники строительного рынка заявляют, что для успешного запуска ФГИС ЦС хотя бы в 2019 году, нужно, прежде всего, решить накопившиеся методические вопросы. Для этого следует переутвердить все методики, принятые за последние два года, а также те, которые принимались с конца 90-х до середины «нулевых». Таких основных методик около десятка, в настоящее время они проходят процедуру общественного обсуждения, и пока здесь масса нерешенных вопросов.

Большинство экспертов полагают: очевидно, что саму систему нужно запускать параллельно действующей - еще не отмененной разрабатываемыми новыми нормативно-правовыми отраслевыми актами. Отработать ее на «пилотных» объектах.

«На саму же настройку системы, возможно, потребуется более чем один год. Этот процесс, в принципе, имеет перманентный характер, так как он не статичен в силу своей рыночной ориентации», - отмечает Денис Власов.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.