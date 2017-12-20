Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья

Глава Приморского края откликнулся на призыв газеты «Золотой Рог» сменить частных собственников предприятия

У многострадального дальнегорского химкомбината «Бор» может появиться госсобственник. Во время визита на «Дальнегорский ГОК» (создан на базе находящегося в процедуре банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор») врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО сопровождали представители госкорпорации «Ростех», одна из структур которой может выкупить предприятие у московского ООО «Радамант».

«Будем менять частного собственника, нужен государственный контроль. Нынешнему хозяину позвоню сегодня. 16 тысяч рублей зарплата – это просто копейки. Приеду еще и (вице-премьеру) Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ доложу. Разберемся. Все знают, что здесь стратегический запас. Он должен быть правильно оценен, и людской ресурс сохранен. Считаю, что мы на правильном пути. Когда здесь будет госструктура, мы сможем помогать», - сказал Андрей Тарасенко.

В настоящее время ГОК 90% своей продукции отгружает на экспорт, однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие вынуждено снижать мощности.

Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска.

В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань.

Ранее главный управляющий отдела минеральных ресурсов японской Marubeni Corporation Мано Рёити отмечал, что с решением вопроса о реконструкции порта Ольга для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России (Норильск), а из Японии, что позволит сэкономить на транспортировке.

Досье «Золотого Рога»

Учредителями ООО «Дальнегорский ГОК» выступают АО «Горно-химическая компания «Бор» и ООО «Радамант». Предприятие эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении «Бора» по иску ООО «Трейдцентр» в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре 2015 года - признал предприятие несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. В дальнейшем процедура внешнего управления трижды продлевалась, последний раз - до мая 2018 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.