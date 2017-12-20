Приморье заполнят газом

Вторая очередь газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, похоже, уже на подходе

Проект расширения газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток (СХВ) получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Вторая очередь газопровода позволит обеспечить в необходимом объеме транспортировку газа до объектов «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК), Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), а также других перспективных потребителей Приморского и Хабаровского краев. Кроме того, исследуется проект создания газохранилища в Приморье.

«Изучив представленные повторно материалы, эксперты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», - говорится в сообщении ведомства.

На текущий момент транспортировка газа осуществляется только до 505 километра, далее через действующий узел регулирования газа по магистральному газопроводу Октябрьский - Хабаровск, после чего по перемычке поступает в магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В рамках первого этапа работ, проект которых получил положительное заключение Главгосэкспертизы, будет возведен участок с 505-го по 874-й км на территории Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского муниципальных районов. Его ввод позволит оптимизировать логистику подачи газа от головной компрессорной станции «Сахалин» до конечных потребителей и использовать действующий и проектируемый узлы регулирования газа только в случае технологической необходимости.

В состав участка помимо самой линейной части газопровода войдут несколько узлов подключения, в том числе на резервных нитках двухниточных переходов, а также крановые узлы на резервной нитке подводного перехода. Кроме того, будут возведены газопровод-отвод для газоснабжения паровых турбогенераторов замкнутого цикла, узел редуцирования газа на перемычке с газопроводом Октябрьский - Хабаровск и двухниточные переходы через реки Гур, Анюй, Пир, Синдинское озеро и озеро Гасси.

Производительность магистрального газопровода на участке cоставит 3,62 млрд кубометров в год, пропускная способность - 13,5 млн кубометров в сутки.

Мощность первой очереди Сахалин - Хабаровск - Владивосток (СХВ) составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. В 2016 году по трубе прокачано 2,16 млрд кубометров. До 2019 года «Газпром» намерен провести расширение магистрали, построив дублирующую нитку в 345 км на центральном участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Вторая очередь газопровода позволит обеспечить в необходимом объеме транспортировку газа до объектов «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК), Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), а также других перспективных потребителей Приморского и Хабаровского краев. Обсуждается возможность продления магистрали в Китай для поставок газа на экспорт.

Параллельно ООО «НИИгазэкономика» займется подготовкой инвестиционного замысла создания подземных хранилищ газа (ПХГ) вблизи газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Как говорится в техническом задании будущему подрядчику, ему необходимо будет рассмотреть возможность создания ПХГ в Приморском крае, создания ПХГ в Хабаровском крае на базе выявленных антиклинальных структур (Хорская, Могилевская, Казакеевская, Лазаревская и др.), а также создание комплекса по сжижению, хранению и регазификации природного газа. Отдельно будет проанализирован вариант развития газотранспортных мощностей СХВ без строительства ПХГ или комплекса по сжижению природного газа.

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» в третьем квартале 2021 года собирается ввести в эксплуатацию установку метанола, в первом квартале 2022 года - аммиака, сообщил гендиректор НЗМУ Николай САБИТОВ. В качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино Приморского края будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения.

Руководство НЗМУ уже обратилось к врио губернатора Приморья Андрею ТАРАСЕНКО с просьбой помочь решить вопрос о включении земельных участков, выданных для деятельности завода, в границы ТОР «Нефтехимический».

Предполагается, что совокупный объем налоговых поступлений в течение 10 лет с начала реализации проекта составит 28,3 млрд рублей в федеральный и краевой бюджеты. На строительстве будут задействованы местные компании, стоимость работ которых составит свыше 25 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

НЗМУ рассчитывает к концу года завершить процесс привлечения в капитал проекта инвестиций иностранных партнеров. Из каждой ведущей страны региона - Китая, Южной Кореи, Японии - переговоры ведутся с двумя-тремя претендентами.

Общая стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд. В настоящее время ведется структурирование финансирования с российскими и зарубежными банками. Как ожидается, 30% затрат по проекту должен покрыть собственный капитал, 70% - заёмные средства.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.