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Большие перспективы ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
Управляющий директор Юрий Денисенко о сегодняшнем дне и перспективах авиационного предприятия
Для Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России») уходящий год был богат на знаменательные события. В год 35-летия со дня первого полета уникального одноместного ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» и 20-летия со дня первого подъема разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», свой первый испытательный полет совершил летный образец новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.
Сегодня на предприятии полным ходом идет модернизация, внедряются современные технологии, обновляется парк оборудования. Благодаря этому «Прогресс» выходит на ведущие позиции среди предприятий авиастроительной отрасли. О достижениях и больших планах авиационного завода Деловой газете «Золотой Рог» рассказал его управляющий директор Юрий ДЕНИСЕНКО.
- Юрий Петрович, в этом году «Прогрессу» предстояло выполнить поставки вертолетов Ка-52 не только для нужд Министерства обороны РФ, но и для инозаказчика. Удалось ли предприятию справиться с запланированным увеличением объемов производства?
- Несмотря на значительное увеличение объемов производства, все запланированные на 2017 год вертолеты Ка-52 «Аллигатор» были переданы Министерству обороны Российской Федерации в срок и с надлежащим качеством. Справиться с поставленными задачами нам удалось благодаря слаженности работы всех заводских служб. Кроме того, в целях снижения нагрузки первая партия «Аллигаторов», запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями Государственного контракта, была передана Министерству обороны Российской Федерации с опережением графика еще в декабре прошлого года. Немаловажную роль сыграла заблаговременная подготовка к работе на экспорт. В этом году на нашем предприятии была завершена реконструкция цеха окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенных работ увеличилась в два раза, что позволило организовать два потока сборки – работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолета Ка-52.
В рамках проведения реконструкции аэродромной базы предприятия было выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов и новой взлетно-посадочной полосы, забетонированной по новой технологии, а также осуществлена установка осветительного и сигнального оборудования для проведения полетов вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в любое время суток и любых погодных условиях. Отмечу, что в этом процессе впервые в истории предприятия были задействованы студенческие отряды Дальнего востока. Также в рамках выполнения обязательств по первому экспортному контракту на нашем предприятии был создан специализированный авиационный учебный центр для практического обучения летного и технического составов иностранных военных специалистов.
- Как продвигается реализация проектов по модернизации производства?
- В этом году на территории летно-испытательной станции завершилась реконструкция ангара для вертолетов. В рамках запланированных мероприятий был произведен капитальный ремонт корпуса, а в его второй половине, в которой расположен участок цеха защитных покрытий, установлена новая окрасочно-сушильная камера для нанесения и сушки лакокрасочных покрытий с регулируемыми параметрами температуры и влажности. Сегодня в рамках модернизации аэродромной базы предприятия мы завершаем строительство нового вертодрома, группового места стоянки вертолетов и малой рулежной дорожки. Также в настоящее время на предприятии осуществляется модернизация центра подготовки производства и термического производства, проводится реконструкция композитного производства, испытательного и сборочного цехов, компрессорной станции, завершается строительство гальванического корпуса и участка анодирования. Работы на данных объектах мы планируем завершить в следующем году.
- В этом году «Прогресс» подписал контракт на сопровождение жизненного цикла вертолетов Ка-52 «Аллигатор» с холдингом «Вертолеты России». Как будет осуществляться работа по сервисному обслуживанию вертолетной техники, выпущенной предприятием?
- Контракт жизненного цикла вертолетной техники Ка-52 явился следствием аналогичного документа, подписанного в декабре 2016 года между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ. Согласно контракту «Прогресс» обязуется выполнять работы по сервисному обслуживанию вертолетов, включая ремонт и поставку комплектующих изделий, для оперативного ремонта вертолетной техники на территории эксплуатирующих организаций. Эта работа будет вестись на всем протяжении жизненного цикла изделия – от момента передачи «Аллигаторов» Министерству обороны РФ до их списания.
Действие контракта распространяется на весь штатный парк вертолетов Ка-52 Минобороны РФ, в том числе на вертолеты, поставленные до момента подписания договора. Специалистами предприятия заблаговременно была проведена оценка технического состояния вертолетов, подготовлен перечень работ в целях доведения и поддержания исправности на заданном уровне, и сформированы выездные сервисные бригады, организованы центры по проведению периодического обслуживания вертолетов.
- В мае этого года первый летный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет. Как обстоят дела с реализацией данного проекта сегодня?
- Испытания первого летного образца вертолета Ка-62 сегодня продолжаются в рамках утвержденной программы. На третьем Восточном экономическом форуме в ходе выставки «Улицы Дальнего Востока» мы представили второй летный образец вертолета Ка-62, собранный в цехах завода накануне мероприятия, а сегодня он также проходит заводские испытания. В настоящий момент на предприятии изготавливают третий летный образец этой машины. В следующем году будут начаты сертификационные испытания данного вертолета, которые продлятся два года. После их завершения машина будет готова к коммерческим поставкам.
- В этом году повышенное внимание уделяется импортозамещению. Какие мероприятия в данном направлении были реализованы на «Прогрессе»?
- Следуя политике импортозамещения, мы отдаем приоритет закупкам оборудования и изделий отечественного производства. Кроме того, в этом году наше предприятие в рамках единой стратегии холдинга «Вертолеты России» приступило к реализации политики импортозамещения в области информационных технологий по двум основным направлениям: внедрение российских программных продуктов и приобретение телекоммуникационного и информационно-технологического оборудования отечественного производства.
- На расширенном заседании профильного Общественного экспертного совета во главе с врио губернатора Приморского края Андреем ТАРАСЕНКО вы объявили о готовности «Прогресса» к обеспечению заказами малых предприятий края. О каких заказах идет речь?
- Сегодня на предприятии существует ряд компетенций, которые требуют перераспределения по технологическим принципам, поэтому мы готовы предложить на аутсорсинг производство некоторых изделий. Например, с «Аскольдом» мы в настоящий момент ведем переговоры о производстве тары для упаковки изделий, отгружаемых для Министерства обороны и инозаказчика. Также мы выводим за периметр производства и общехозяйственные компетенции.
- В июле этого года на «Прогрессе» состоялось подписание нового коллективного договора на 2017-2020 годы. Какие изменения он привнес в жизнь авиастроителей?
- В новом документе мы, как и прежде, постарались учесть интересы всех сотрудников предприятия и создать им еще более комфортные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха. Помимо уже существующих в коллективном договоре льгот и социальных гарантий, в него вошел ряд дополнительных блоков. Раздел «Оплата и нормирование труда» был дополнен пунктом о начислении премии на оплату сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни сотрудникам, работающим на повременной оплате труда. Еще два изменения коснулись раздела «Социальные льготы и гарантии» в части летнего отдыха детей сотрудников. Первый из них обязует работодателя выделять денежные средства в объеме, предусмотренном бюджетом предприятия, на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря предприятий холдинга «Вертолеты России». Подобные поездки практикуются на «Прогрессе» уже второй год: за это время более 50 детей сотрудников предприятия прошли оздоровление в Туапсинском районе Краснодарского края в детском санаторном оздоровительном лагере «Зорька», учредителем которого является ПАО «Роствертол». Теперь этот опыт официально закреплен в новом коллективном договоре.
Второй новый пункт данного раздела предусматривает частичную компенсацию сотрудникам предприятия затрат на летний отдых детей в детских лагерях, входящих в реестр Российской Федерации. Более того, все предусмотренные коллективным договором выплаты удалось проиндексировать с учетом уровня инфляции в стране за последние три года.
- Какие новые решения в области подготовки кадров были предприняты предприятием в этом году?
- В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Данное соглашение является объединением наших усилий в целях внедрения независимой оценки качества, подготовки кадров в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. В рамках соглашения мы планируем проведение и других различных совместных мероприятий – конференций, акций и соревнований. Мы уже провели на базе нашего Учебного центра первое такое мероприятие – соревнования по компетенции «Инженерная графика CAD» по стандартам Ворлдскиллс между авиастроителями и студентами ДВФУ.
Кроме того, недавно в Арсеньеве по нашей инициативе начал работу «Инженерный класс». Данный проект предоставляет ребятам возможность посмотреть на специальность инженера с разных сторон, как с профессиональной точки зрения, так и с научно-исследовательской, ведь инженеры востребованы на предприятии по многим направлениям, начиная от конструкторских разработок и заканчивая проверкой качества готового изделия. Это уже второй подобный проект в Арсеньеве - на базе нашего предприятия уже много лет проводится обучение учеников межшкольного технического класса по четырем рабочим профессиям.
Юлия БУШУЕВА.
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