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Клиенты Tele2 обменяли свыше 112 миллионов минут на два петабайта интернет-трафика
Tele2 опубликовала статистику по использованию услуги «Обмен минут на Гб», не имеющей аналогов на российском телеком-рынке. С момента запуска сервиса клиенты компании обменяли свыше 112 миллионов минут на более чем 2 петабайта интернет-трафика.
Tele2 начала обменивать голосовые услуги на интернет 25 октября 2017 года. За время работы сервиса «Обмен минут на Гб» им воспользовалось более 1 млн клиентов, и они получили 2 петабайта трафика. Такого количества хватит для непрерывного онлайн-прослушивания музыки на протяжении 1308 лет, для 1140 лет серфинга в социальных сетях и общения в мессенджерах или на просмотр фильмов и видео в течение 228 лет.
Сервис оказался наиболее востребованным среди клиентов Tele2 из Московского региона, Челябинской, Свердловской, Пермской и Иркутской областей. Наибольшее количество минут поменяли абоненты тарифного плана «Мой онлайн», а чаще всего клиенты пользовались услугой в личном кабинете на сайте tele2.ru.
Обмен осуществляется по фиксированному курсу: 1 Гб, или 1024 Мб, за 100 минут (10,24 Мб за 1 минуту). Клиенты могут использовать любое количество доступных минут: из основного пакета, перенесенные из предыдущего периода или подключенные в рамках функционала «Настройте тариф для себя».
Сервис «Обмен минут на Гб» доступен клиентам действующих и архивных пакетных тарифов линейки «Мой Tele2» и дает уникальную возможность обменять лишние минуты на дополнительные гигабайты. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз через USSD-команду, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2». Подробная информация о сервисе доступна на сайте tele2.ru/obmen.
Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:
«Успех сервиса «Обмен минут на Гб» превзошел наши ожидания и подтвердил правильность выбранной концепции «Другие правила». Колоссальный объем в 2 петабайта говорит о том, что мы верно уловили желания самой требовательной аудитории – пользователей мобильного интернета. «Обмен минут на Гб» стал дополнением к «Переносу остатков», который мы запустили в начале этого года. Уникальность этих услуг в том, что они позволяют абоненту использовать потраченные средства по максимуму. Tele2 создает эксклюзивные продукты, благодаря которым клиенты компании самостоятельно адаптируют тарифы под собственные нужды и не переплачивают за связь. Такой подход выделяет Tele2 среди конкурентов и закрепляет за нами особое положение на телеком-рынке».
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