Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стивидоры помогут властям Находки выполнить распоряжение Путина
Член Совета Федерации РФ Людмила Талабаева одобрила инициативу «Терминала Астафьева» по переселению жителей Находки из ветхого и аварийного жилья
Тема расселения аварийных домов в микрорайоне Астафьева в Находке стала главным вопросом на приеме граждан членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой ТАЛАБАЕВОЙ в общественной приемной «Народной экспертизы».
5 декабря общественная организация «Народная экспертиза» официально открыла свои двери для жителей Находки по адресу: ул. Портовая, 3, оф. 508А. Первыми посетителями стали семьи, проживающие в доме по ул. Астафьева, 3. Они пожаловались сенатору на плачевное состояние их жилья.
Дом постройки конца 30-х годов прошлого века давно перестал быть комфортным и безопасным для проживания, как и соседний (ул. Астафьева, 5), но в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья до 2020 года они не вошли. Тем не менее, по инициативе «Терминала Астафьева» первые жители этих домов смогут переехать в новое жилье уже в начале следующего года. Среди них и семья ШАРАФУТДИНОВЫХ. В квартире на первом этаже дома они живут вчетвером. В разные инстанции семья обращалась бесчисленное количество раз, но везде следовал ответ о невозможности переселить их в комфортное жилье. Сегодня ситуация совсем иная: как никогда они близки к тому, чтобы наконец переехать из дома, в котором, как говорят старожилы, раньше располагалась конюшня.
«Нам очень хочется поскорее переехать в новую квартиру, потому что наш дом рушится, мы постоянно делаем ремонт, но ничего не помогает. Я бы очень хотел встретить новый год в новой квартире», - сказал Дамир Шарафутдинов.
О своей проблеме они сообщили сенатору от Приморского края Людмиле Талабаевой. Член совета Федерации РФ в ответ сообщила о том, на каком этапе находится решение их проблемы.
«Я поддержала инициативу руководства «Терминала Астафьева» по переселению жителей Находки из ветхого и аварийного жилья. Эта программа будет рассчитана на 3 года – с 2017-го по 2020-й. Как вы знаете, президент весной этого года особенно акцентировал свое внимание регионов на исполнении майских указов, где тема расселения была выделена отдельно. Поэтому я хочу дать высокую оценку «Терминалу Астафьева» в решении этой острой социальной проблемы. Руководство предприятия включилось в выполнение этой важной государственной программы. Надеюсь, что первые семьи с маленькими детьми переселят уже в январе будущего года. Я также рассчитываю и на то, что администрация Находкинского городского округа включится в эту работу, и результатом этого станет тройственное соглашение между ней, «Терминалом Астафьева» и общественной организацией «Народная экспертиза», – сказала сенатор Талабаева.
Исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН сообщил, что в настоящее время уже ведутся переговоры с жильцами и риелторами. «Понимая всю социальную ответственность, которая лежит на нашей компании, мы еще весной этого года встретились с жильцами, поговорили с ними и поняли, что здесь нужна системная работа. Мы организовали экспертизу проблемных домов, которая признала их аварийными. В этом деле нам помогла администрация городского округа, которая оперативно включила эти дома в соответствующий список. Особо отмечу, что прежде всего мы будем обращать внимание на семьи, в которых живут маленькие дети, инвалиды, ветераны войны и труда», - сказал директор.
Программа, принятая «Терминалом Астафьева», рассчитана на период до 2020 года. Ее итогом должно стать качественное улучшение жилищных условий для находкинских семей, живущих в микрорайоне Астафьева. В противном случае, если жители смогли бы попасть в муниципальную программу по переселению, то их переезд был бы намечен в период с 2020 по 2025 годы. Всего же в Находке в очереди на переселение значатся около 1,5 тыс. человек.
В день открытия приемной «Народной экспертизы» на приеме Людмилы Талабаевой руководитель общественной организации Владимир МИХАЛЕНКОВ подписал два принципиальных соглашения о намерениях - с руководителем городской организации «Дети войны» и с Ритой ПОДКОРЫТОВОЙ, которая возглавляет муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье». Так, уже в следующем году под эгидой общественного движения «Народная Экспертиза» планирует реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение доступности спорта и улучшение спортивной инфраструктуры во дворах г. Находки.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Скидка без видимой выгоды
- Приморье заполнят газом
- Большие перспективы ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
- Стивидоры помогут властям Находки выполнить распоряжение Путина
- Япония не спешит удобрять Приморье
- "Приморскуголь" в юбилейный год профессионального праздника День шахтера: 70 лет ради света и тепла!
- С Гарантийным фондом можно действовать
- Давайте расти вместе
- Успешный год "Транснефть - Порт Козьмино"
- Уникальный и безопасный
Новости раздела
- Скидка без видимой выгоды
- Приморье заполнят газом
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Большие перспективы ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
- Стивидоры помогут властям Находки выполнить распоряжение Путина
- Клиенты Tele2 обменяли свыше 112 миллионов минут на два петабайта интернет-трафика
- За комфортную езду водителям Владивостока придется платить
- ЖК "Варяг-Центр": в нужное время, в нужном месте
- Гигантскую ВКАД собираются начать с проезда от мыса Кунгасного до Нефтеветки
- Япония не спешит удобрять Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Центробанк России обрушил рубль
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры
- Москвичи распробовали курильскую икру
- На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века
- Правительство России выделило 4,3 млрд рублей пяти дальневосточным регионам
- ТОР "Камчатка" обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой