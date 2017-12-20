ЖК "Варяг-Центр": в нужное время, в нужном месте

Покупка квартиры в новом жилом комплексе – прекрасная возможность жить во Владивостоке в окружении зелени

Оживление рынка недвижимости во Владивостоке способствовало появлению интересных и оригинальных проектов современного жилья. К таковым, без сомнения, можно отнести новый жилой комплекс «Варяг-Центр», строящийся в экологически чистом районе и при этом расположенный вблизи объектов транспортной и социальной инфраструктуры Владивостока.

Сразу стоит подчеркнуть, что новый жилой комплекс – это не набившая оскомину «точечная» застройка, а комплексный проект, предусматривающий наличие просторной придомовой территории и отдельно стоящей многоярусной крытой автостоянки. Из окон квартир в домах ЖК «Варяг-Центр» будет открываться панорамный вид на Амурский залив и на город с одной стороны, и на живописный лесной массив – с другой. Поэтому покупка квартиры в новом жилом комплексе – это возможность жить в окружении зелени, а не перегруженных дорог или «каменных джунглей».

Однако, выбирая место для возведения ЖК «Варяг-Центр», компания-застройщик, ООО «Регион-П», стремилась решить еще одну задачу: сделать так, чтобы вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура находилась поблизости от нового жилого комплекса. Район Второй Речки только на словах называется «спальным» - в пешей доступности от будущего ЖК находятся крупные торговые центры, учреждения образования и здравоохранения, аптеки, продуктовые магазины, кинотеатр, спорткомплекс и стадион. Не стоит забывать, что в районе улицы Русской есть несколько скверов и детский парк, где можно провести свободное время.

Выгодное преимущество комплекса «Варяг-Центр» - его транспортная доступность: на автомобиле, миновав район «Снеговая Падь», можно выехать прямиком на трассу «Седанка-Патрокл». Кроме того, покупатели квартир в ЖК «Варяг-Центр» наверняка оценят близость комплекса к крупным магазинам стройматериалов и мебели, которыми известен район «Варяга». Кстати, качественный ремонт в вашей новой квартире могут «под ключ» выполнить квалифицированные рабочие с большим опытом – данную опцию можно предусмотреть при заключении договора долевого участия.

В настоящее время ООО «Регион-П» продолжает строительство трех шестнадцатиэтажных домов ЖК «Варяг-Центр». Первый дом планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2018 года. На первых этажах зданий предусмотрены просторные помещения, подходящие для размещения магазинов и офисов. Как уже говорилось выше, проект включает в себя не только жилые здания, но и отдельно стоящую многоярусную парковку, места для отдыха детей и взрослых, площадку для занятий физкультурой. Немаловажно, что автомобильное движение планируется организовать вокруг комплекса, а между тремя многоэтажками появится закрытый двор, свободный от машин.

Современные проектные решения дают покупателям квартир в ЖК «Варяг-Центр» возможность выбрать подходящий вариант из нескольких удобных и функциональных планировок. К услугам покупателей – четыре вида однокомнатных квартир (площадью 36,62 кв.м.; 38,66 кв.м., 46,23 кв.м. и 46,43 кв.м), двухкомнатные (площадью 65,39 кв.м), трехкомнатные (площадью 83,56 кв.м. и 83,63 кв.м) и четырехкомнатные квартиры (площадью 115,64 кв.м). Во всех квартирах предусмотрены балконы и лоджии, а внутренние перегородки в жилом помещении покупатель может расположить по своему усмотрению. Важное преимущество ЖК «Варяг-Центр» - его энергоэффективность: индивидуальные приборы учета тепла в квартирах позволят сэкономить на самой затратной статье коммунальных услуг.

В настоящее время продажа квартир по договорам долевого участия продолжается по всем трем домам ЖК «Варяг-Центр». Несмотря на обозначившуюся во Владивостоке тенденцию к росту стоимости жилья на первичном рынке недвижимости, у покупателей квартир в «Варяг-Центре» пока есть возможность приобрести квартиру в монолитном доме по оптимальной цене – от 60 тысяч рублей за «квадрат». Продажи ведутся в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ с заключением договоров долевого участия (ДДУ) и их регистрацией; ответственность застройщика застрахована.

- Мы готовы предложить варианты покупки жилья в домах ЖК «Варяг-Центр». Это и 100-процентная оплата с индивидуальными скидками, и выгодные условия оплаты в рассрочку, и возможность использования в качестве первого взноса средств материнского капитала, - рассказали «Золотому Рогу» в отделе продаж ООО «Регион-П».

Добавим, что «Варяг-Центр» аккредитован в ведущих банках РФ, что дает возможность приобрести квартиру в ипотеку по минимально возможной на сегодня ставке и с первоначальным взносом от 15%. Менеджеры отдела продаж компании-застройщика помогут выбрать оптимальную программу, собрать необходимый пакет документов и заключить сделку совершенно бесплатно.

Застройщик ЖК «Варяг-Центр» - компания ООО «Регион-П», ведущая свою строительную деятельность с 2006 года. За время своей работы компания принимала участие в возведении жилых, деловых и промышленных зданий в крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Уссурийске, Находке.

Отдел продаж: г.Владивосток, ул.Русская, 17/1, офис 307. Телефон: 8 (423) 205-56-68.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

Артем СТРОГИН.