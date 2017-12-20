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За комфортную езду водителям Владивостока придется платить

20 Декабря 2017, 11:56 | Приморье

Южнокорейская Yooshin Engineering Corporation завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства ВКАД, в соответствии с которым его стоимость оценивается в $1,2 млрд. Проезд по ВКАД планируется сделать платным, стоимость может составить от одного до четырех долларов в зависимости от километража проезда по этой автомагистрали.

Разработку ТЭО профинансировала Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством республики.

Разработчики отмечают, что в силу особого значения трансграничных факторов для развития Владивостока проектирование, строительство и эксплуатацию ВКАД необходимо осуществлять силами международного консорциума.

Реализовать проект предлагается на принципах государственно-частного партнерства. Поэтапный ввод ВКАД планируется в период с 2018 года по 2029 год. Предусмотрено, что в первую очередь будет включено строительство нового мостового перехода на остров Русский через оконечность мыса Эгершельд.

Предполагается, что общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 тыс. до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час. Проезд по ВКАД планируется сделать платным, стоимость может составить от одного до четырех долларов в зависимости от километража проезда по этой автомагистрали.

Окончательное утверждение ТЭО проекта ВКАД решено провести в начале следующего года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ВКАД  дороги  строительство 



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Комментарии

  • Горожанка13:26, 20.12.2017#

    А почему цены в долларах указаны? Мы ведь в России живем.

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