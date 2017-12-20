Гигантскую ВКАД собираются начать с проезда от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Будущую дорогу во Владивостоке вдоль Амурского залива, которая рано или поздно все-таки должна появиться, можно будет назвать Дорогой оправдавшихся страданий. Ведь именно благодаря длительным страданиям владивостокских автомобилистов, которые нередко стоят в сплошных пробках от Седанки до Казанского моста на Эгершельде, она и должна быть построена.

В принципе магистраль вдоль Амурского залива, которая должна стать и основной частью будущей Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), стоит на очереди в реализации генплана Владивостока уже несколько десятков лет.

Дешево не значит выгодно

Когда в начале этого века делался выбор, реконструировать Некрасовский путепровод или же построить первую очередь дороги вдоль Амурского залива – от ул. Пограничной до Моргородка, то предпочтительнее выглядело второе решение. Победило первое, поскольку было раза в три дешевле и короче по срокам строительства.

Реконструкция Некрасовского путепровода была завершена Тихоокеанской мостостроительной компанией (ТМК) летом 2005 года, но облегчение было коротким, и, если дорога-дублер вдоль Амурского залива вчера была лишь актуальна, то сегодня – это «скорая помощь» от нарастающего дорожного коллапса.

Надо полагать, что единственной причиной начала строительства этой дороги до последнего времени являлось только отсутствие реального финансового решения – в бюджеты города и края деньги не закладывались, а частные инвесторы не заманивались, хотя, начиная с 2013 года их настойчиво пытались привлечь. Надежды на господдержку из столицы также не оправдывались, хотя считалось, что набравшее во время подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке дорожное строительство должно было получить адекватное продолжение.

Поэтому, исходя из реалий, что ВКАД – мероприятие долговременное, а дорога нужна сегодня, администрация Владивостока пока что решилась на организацию автомобильного проезда через мыс Кунгасный до Нефтеветки, и со временем, возможно, до Моргородка. В принципе такой проезд существовал и ранее по имевшимся дорогам. Мне ранее довелось пару раз проехать по нему. Он был неудобен и настолько разбит, что на обычной легковушке туда было лучше не соваться. За всю дорогу от Молодежной до мыса Кунгасного можно было повстречать лишь несколько внедорожников. В дальнейшем проезд в районе нефтебазы оказался полностью заблокирован.

Реанимация этого проезда от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а должна превратить около 1650 метров нынешней грунтовки в нормальную дорогу с асфальтовым покрытием. Это поможет отвлечь сюда какую-то часть автомобилистов с переполненных улиц и немного разгрузить Некрасовский путепровод. Но настоящее облегчение путепроводу может принести только полная реализация проекта дороги-дублера вдоль Амурского залива.

До конца этого года администрация города определится через аукцион на проведение дорожно-строительных работ с подрядчиком, который уже весной должен будет сделать отсыпку обновляемого пути песчано-щебеночной смесью. Затем запланированы «прокладка водопропускных труб, устройство основания дороги из скального грунта, очистка обочин и нарезка кюветов, планировка грунта для отвода поверхностных вод, вывоз мусора и обрезка деревьев».

В принципе, в целом этот проезд может быть построен за сезон. Однако капитальный участок дороги вдоль Амурского залива должен будет решаться здесь в более дорогом и капитальном варианте. Как и в случае решения проезда вдоль моря из района Второй речки через район школы ДОСААФ к «Молодежной».

Проект ждет на полке

В капитальном варианте, представленном институтом «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга по заказу администрации Владивостока, проект строительства дороги вдоль Амурского залива предусматривает строительство магистрали-дублера длиной 20,1 километров от мыса Токаревского через мыс Кунгасный до начала улицы Русской в район ул. Маковского. Она была спроектирована по параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения. То есть, четыре полосы движения – по две в каждую сторону с шириной проезжей части 2х7,5 м, расчетная скорость движения – 80 км/час.

О сложности и дороговизне этого строительства можно судить по тому, что проект дороги предусматривает устройство 10 мостов и путепроводов и 7 развязок в разных уровнях. Так, развязки предусмотрены в районах ул. Казанской, мыса Кузнецова, нефтебазы на Первой речке, Моргородка, бухты Второй речки, ул. Чапаева и на Седанке.

Самый большой мост проектировщиками предложен от мыса Щетининой до мыса Кузнецова – около 4,5 километров. Около 800 метров должна составить длина моста в районе Первореченской нефтебазы, пара небольших мостов – на Второй речке. Длина путепроводов в рамках этого проекта – от 48 метров до 418.

Вероятно, при реализации сегодняшний проект претерпит определенные изменения и может быть несколько упрощен, как в свое время пришлось отказаться от нескольких важных элементов при реконструкции Некрасовского путепровода.

С другой стороны, если ВКАД – это серьезно, тогда этим проектом все не ограничится и будут реализовываться мост с Эгершельда на о. Русский и другие недостающие части будущей «кольцевой».

О сроках реализации строительства дороги вдоль Амурского залива сегодня можно только загадывать, притом, что градостроители бескомпромиссно считают, что она уже должна быть. Сегодня ее отсутствие является одним из крупных «тормозов» экономического развития города, Владивостокского торгового порта, и одним из серьезных элементов дискомфорта горожан, которые на себе испытывают последствия того, что этот пункт генплана до сих пор не выполнен.

Потенциальный подрядчик

В конце октября врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО предложил гендиректору ООО «Трансстроймеханизация» Борису САКУНУ принять участие в реализации проекта ВКАД, и в частности - строительства дороги вдоль Амурского залива.

Эта столичная компания уже приличное время работает на объектах дорожной инфраструктуры Приморья, потеснив «Примавтодор» и заменив обанкроченную «ТМК». В частности, сейчас москвичи строят новую дорогу Владивосток – Находка – Порт Восточный в обход г. Артема и обеспечивают работой около 1,5 тыс. приморцев.

Надо сказать, что для подрядчика потенциальный заказ выгоден, поскольку это работа на много лет вперед. На сегодня специалистами проект ВКАД оценивается примерно в 70 млрд рублей. Есть ли принципиальное решение, откуда они будут взяты, пока не сообщалось. Однако известно, что с целью окупить эти затраты, проезд по новой дороге, скорее всего, будет платным.

Будущее строительство предполагается вести в пять этапов, которые смогут осуществляться как параллельно, так и последовательно. При этом на первом этапе планируется построить мосты с полуострова Шкота на о. Русский, что позволит автомобилистам с Эгершельда проезжать в нужные им районы города или за город не через забитый транспортом центр, а через о. Русский и дорогу Патрокл – Седанка – Де-Фриз – п. Новый – Аэропорт.

Виктор КУДИНОВ.