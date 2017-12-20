Япония не спешит удобрять Приморье

Ставка на приток инвестиций из Страны восходящего солнца пока не оправдывается

Российские чиновники наконец-то озаботились отсутствием притока японских инвестиций на Дальний Восток. Заместитель главы Минвостокразвития Александр КРУТИКОВ накануне визита министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ СЭКО (ответственный за развитие экономических отношений с РФ) заявил, что доля вложений японских инвесторов на российском Дальнем Востоке сегодня критически мала.

По данным ведомства, в течение всего 2017 года торговля с Японией на Дальнем Востоке снижалась, в конце года показатели выровнялись, но роста как не было, так и нет.

По данным министерства, проекты с Японией на Дальнем Востоке есть только небольшие: работают высокотехнологичные теплицы, есть японские инвесторы в сфере лесопромышленного комплекса. При этом за год с Японией заключено всего шесть новых проектов на $100 миллионов долларов. С Китаем за тот же период были заключены проекты на сумму более $4 млрд, а с Южной Кореей - почти на $500 млн.

Накануне приезда министра о текущем положении дел в своих проектах рассказали уже хорошо известные игроки. Так, японские компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation планируют запустить медицинский реабилитационный центр во Владивостоке в марте 2018 года. В настоящее время ведется строительство здания, в котором будет располагаться центр. Персонал медцентра на первых этапах будет насчитывать около десяти человек.

По словам исполнительного вице-президента, старшего менеджера подразделения инфраструктуры JGC Corporation Хитоши КИТАГАВА, пациентами центра будут в основном люди, уже прошедшие лечение в российских больницах после инсульта.

«После выписки мы хотим их брать на дальнейшее лечение. С японской стороны выступает госпиталь Хокуто. Мы на основании тех технологий, которые существуют в области реабилитации, хотим ввести аналогичные технологии», - пояснил г-н Китагава.

Договоренность о создании во Владивостоке японского реабилитационного центра для восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний была достигнута в декабре прошлого года в ходе официального визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Токио.

Досье "Золотого Рога"

31 июля текущего года JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation учредили во Владивостоке ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис» с уставным капиталом 150 млн рублей. В сентябре компания получила статус резидента свободного порта Владивосток. Сумма инвестиций в проект составит более 150 млн рублей, при этом доля JGC Corporation в проекте составляет 90%, Hokuto – 10%.

Российско-японская агрокомпания JGC Evergreen (резидент территории опережающего развития «Хабаровск») после ввода второй очереди теплиц планирует расширить географию поставок свежих овощей на весь регион, сообщил заместитель председателя правления JGC Corporation Коичи КАВАНА.

«Очевидно, конечно, расширение производства будет способствовать тому, чтобы наша продукция распространялась не только в городе Хабаровске, но и за его пределами. Наша задача - добиться успеха и закрепить его, а далее будем следить за ситуацией на рынке. Чтобы действительно наша продукция могла распространяться не только в Хабаровске, но и в пределах края, и за пределами края», - сказал г-н Кавана.

Площадь построенного в 2015 году тепличного комплекса с вводом второй очереди увеличилась вдвое. В настоящее время в теплицах выращиваются огурцы, томаты, перец, редис и салаты. Со времени сбора первого урожая в марте 2016 года было произведено в общей сложности 976,4 тонны овощей. Теперь объемы производства планируется увеличить на 2 тыс. тонн в год.

В строительство двух очередей комплекса инвестор уже вложил более 1 млрд рублей.

Третья очередь теплиц, ввод которой запланирован на 2021 год, будет предназначена в основном под клубнику.

«Клубника будет основной культурой. Но на нее еще нужно получить лицензию, это еще два года», - сказал представитель JGC Evergreen.

В целом проект предусматривает возведение теплиц общей площадью 10,3 га.

Досье "Золотого Рога"

ООО «JGC Evergreen» является первым иностранным резидентом ТОР «Хабаровск», производство расположено на площадке «Авангард». Компания учреждена в Хабаровске в феврале 2015 года с уставным капиталом 1 млрд 036,500 млн рублей. 82,2% принадлежит японскому холдингу JGC, 13,31% - ООО «Энерго-Имульс+» (с. Ильинка, Хабаровский край), 4,5% - японской «Догин Досанко N3».

К сожалению, пока не видно желания у японских инвесторов составить конкуренцию хабаровским теплицам. В июне в ходе рабочей встречи тогда еще первого вице-губернатора региона Василия УСОЛЬЦЕВА с делегацией Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) было озвучено, что компания Farmdo Corporation планирует с помощью специальных технологий выращивать в крае овощи круглогодично. Добиться этого компания рассчитывала, по крайней мере на словах, за счет строительства теплиц, которые, кроме того, будут оснащены солнечными батареями, что позволит извлекать дополнительную прибыль от выработки электроэнергии.

«Стоимость нашего инвестпроекта превышает один миллиард рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловская» и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», - сказал президент Farmdo Corporation Иваи МАСАЮКИ, отметив, что подобные теплицы уже строятся в Монголии. Прошло полгода, а конкретики по данному вопросу так и нет.

На данный момент также нет актуальной информации по проектам японского холдинга Iida Group, в октябре 2016 года купившего у Елены ТЕКИЕВОЙ стивидорную компанию «Славянский лесной терминал».

Ранее сообщалось, что ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» в статусе резидента Свободного порта Владивосток инвестирует 2 млрд рублей в запуск завода по производству и обработке пиломатериалов в Хасанском районе. В проекте будет задействован холдинг «Приморсклеспром», обеспечивая поставки сырья. Начало работ по строительству завода было запланировано на III-IV кварталы 2017 года, запуск производственной деятельности - на первый квартал 2019 года. Однако на данный момент все еще обсуждается выбор площадки под строительство. В августе японцы построили два выставочных малоэтажных деревянных дома, но о них уже никто не помнит.

Досье "Золотого Рога"

Iida Group Holdings основана в 1967 году, штаб-квартира компании находится в Токио. В холдинг входят компании, специализирующиеся на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. Iida Group в сентябре 2014 года зарегистрировала во Владивостоке ООО «Ферст Вуд Приморье» (Ferst Vud Primore, FVP), которое, в свою очередь, контролирует ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» (СЛТ) и владеет 24,96% акций ОАО «Приморсклеспром».

По данным деловой газеты «Золотой Рог», Iida Group продолжает переговоры о приобретении «Приморсклеспрома», 31,25% акций которого принадлежит гендиректору компании Виктору ДОРОШЕНКО.