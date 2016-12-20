www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.79 р. 100 JPY: 52.65 р.
EUR: 64.67 р. 10 CNY: 88.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет

20 Декабря 2016, 17:40 | Приморье

Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка — несколько видов банковских карт и две страховые программы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Для размещения на Яндекс.Маркете выбраны одни из наиболее востребованных банковских карт от Сбербанка: дебетовая карта Visa Classic с индивидуальным дизайном (несколько видов дизайна можно выбрать непосредственно на Яндекс.Маркете), платиновая карта Visa «Премьер» и молодежная карта Сбербанка. Также на Яндекс.Маркете можно приобрести страховые полисы для путешественников и для владельцев недвижимости, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу Сбербанка: «Люди должны иметь возможность приобретать продукты и услуги Сбербанка там, где им это делать привычнее и удобнее всего. Проект с Яндекс.Маркетом поможет нам оценить потребительский спрос на внешних маркетплейсах. Мы видим большую перспективу в новых каналах взаимодействия с клиентами и планируем масштабировать эту модель».

Юлия Никитина, директор по маркетингу Яндекс.Маркета: «В разделе «Финансовые услуги» на Яндекс.Маркете представлено уже более 100 различных предложений. И мы рады, что теперь в их числе появились и банковские продукты от лидера российской банковской отрасли - Сбербанка. Мы ожидаем, что покупка финансовых услуг онлайн в скором времени станет абсолютно привычной для клиентов, и появление предложений Сбербанка на Яндекс.Маркете будет этому способствовать».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: яндекс.маркет  сбербанк 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru