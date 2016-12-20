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Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет
Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка — несколько видов банковских карт и две страховые программы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Для размещения на Яндекс.Маркете выбраны одни из наиболее востребованных банковских карт от Сбербанка: дебетовая карта Visa Classic с индивидуальным дизайном (несколько видов дизайна можно выбрать непосредственно на Яндекс.Маркете), платиновая карта Visa «Премьер» и молодежная карта Сбербанка. Также на Яндекс.Маркете можно приобрести страховые полисы для путешественников и для владельцев недвижимости, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу Сбербанка: «Люди должны иметь возможность приобретать продукты и услуги Сбербанка там, где им это делать привычнее и удобнее всего. Проект с Яндекс.Маркетом поможет нам оценить потребительский спрос на внешних маркетплейсах. Мы видим большую перспективу в новых каналах взаимодействия с клиентами и планируем масштабировать эту модель».
Юлия Никитина, директор по маркетингу Яндекс.Маркета: «В разделе «Финансовые услуги» на Яндекс.Маркете представлено уже более 100 различных предложений. И мы рады, что теперь в их числе появились и банковские продукты от лидера российской банковской отрасли - Сбербанка. Мы ожидаем, что покупка финансовых услуг онлайн в скором времени станет абсолютно привычной для клиентов, и появление предложений Сбербанка на Яндекс.Маркете будет этому способствовать».
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