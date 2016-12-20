В Приморье жителям Шкотово стал доступен высокоскоростной интернет

«Ростелеком» завершил проект по строительству оптических сетей MetroEthernet в поселке Шкотово. Уже сегодня жители многоквартирных домов поселка могут подключить интернет на скорости до 40 Мбит/сек., сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Клиенты, переключающиеся на оптику от «Ростелекома», могут воспользоваться несколькими услугами от компании – высокоскоростным интернетом, «Интерактивным ТВ» и цифровой телефонией. А также в декабре при подключении нескольких услуг – получить скидку до 26%.

«Компания активно ведет строительство сетей широкополосного доступа в крае, благодаря чему отдаленные населенные пункты получили возможность пользоваться полным спектром услуг связи на высоких скоростях. Сети MetroEthernet в Шкотово – это еще один шаг по охвату населенных пунктов Приморья «оптикой». И уже сегодня скоростной интернет могут подключить 264 домохозяйства в поселке», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Кроме того, клиентам «Ростелекома» в Шкотово доступен специальный тарифный план «Игровой» с максимальной скоростью доступа до 50 Мбит/сек. Подключая этот тариф, абоненты получают высокоскоростной доступ в интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре.

Напомним, что переключение клиентов «Ростелекома» с «меди» на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно. Подать заявку на проверку технической возможности переключения можно по телефону 8-800-1000-800.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края.

Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.