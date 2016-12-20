"Восточный Порт" вошел в Свободный порт

АО «Восточный Порт» (крупнейший угольный порт Дальнего Востока) стало резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ) с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса. Согласно договору, заключенному с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания СПВ и дальневосточных ТОР), сумма инвестиций составит 17,2 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что первоначально на статус резидента СПВ могли претендовать лишь те предприятия, которые зарегистрировали для реализации проектов с заявленной суммой инвестиций новое юридическое лицо. Для большинства компаний с историей в несколько десятков лет выделять часть бизнеса было делом неразумным. Но позже правительство пошло навстречу бизнесу. На данный момент статус резидента предоставляется организациям, действующим на территории СПВ не менее двух лет, при условии, что платежи в краевой и муниципальные бюджеты и государственные внебюджетные фонды составляют не менее 10 млн рублей в год. Кроме того, сумма налогов действующего бизнеса не должна уменьшиться из-за получения статуса резидента другим направлением действующего бизнеса.

«Преференции, полученные нашей компанией благодаря резидентству в Свободном порту Владивосток, позволят нам направить дополнительные средства на развитие компании, чтобы усилить позицию АО «Восточный Порт» как крупнейшего стивидора РФ на международном рынке», - говорит управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Досье "Золотого Рога": АО «Восточный Порт» с 2012 года строит третью очередь углепогрузочного комплекса проектной мощностью 16,5 млн тонн грузов в год для увеличения пропускной способности. Стоимость проекта составляет около 27 млрд рублей. В 2019 году порт гарантирует выход на объем грузооборота в 39 млн тонн, в настоящее время годовая пропускная способность порта составляет свыше 21 млн тонн. По итогам 2015 года АО «Восточный Порт» увеличило перевалку угля на 4,3% - до 22 млн 769,8 тыс. тонн.

Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.

В рамках проекта инвестор планирует построить склады для единовременного хранения до 800 тыс. тонн угольной продукции, укомплектовать терминал специализированной техникой для перевалки угля.

По словам Анатолия Лазарева, проектом предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, примыкающей к порту, а именно строительство двух железнодорожных сортировочных парков общего и необщего пользования. Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожной станции Находка-Восточная.

«Парк общего пользования мы впоследствии передадим на баланс государственной компании ОАО «РЖД». Стоимость инфраструктуры составляет порядка 5 млрд рублей», - говорит управляющий директор.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.