Ассоциация добытчиков минтая: десять лет на страже интересов

Ассоциация добытчиков минтая уверенно и планомерно защищает интересы не только рыбаков, но и государства и простых потребителей

10 лет назад была создана Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Идею создания АДМ предложила наука - рыбохозяйственная и экономическая. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО) уже давно рекомендовал рыбопромышленникам внести изменения в стратегию промысла минтая, по-иному распределить промысловую нагрузку в течение года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Рекомендации биологической науки совпали с предложениями экономистов из Тихоокеанского центра стратегических разработок (ТЦСР), которые предложили создать специализированную минтаевую ассоциацию по типу американской At-Sea Processors Association (APA).

Ответственное рыболовство

Первым серьезным шагом российской Ассоциации добытчиков минтая стало предложение об ограничении выпуска икры минтая. В «Нормативах по выходу продукции для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», разработанных ТИНРО еще в 80-е, был установлен потолок для производства икры минтая: 4,5% от объема добытого сырья за период путины. Между тем в 2006 году на охотоморской минтаевой путине средний выход икры минтая был больше 6%. По оценкам экспертов, потери российской экономики от «икорного помешательства» только в 2005 году превысили $466 млн.

АДМ рекомендовала своим членам придерживаться научно обоснованного ограничения. Это был первый осознанный шаг рыбацкого сообщества к ответственному рыболовству. В сентябре 2007 года после тщательного научного обсуждения норма была внесена в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и утверждена Министерством сельского хозяйства.

После введения ограничения на выход икры вылов минтая в Охотском море возрос с 450 тыс. тонн до 1,1 млн тонн. Однако благая инициатива АДМ, которая была направлена на повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и защиту интересов России на внешних рынках, на борьбу с браконьерским промыслом, обернулась проблемой.

В октябре 2012 года Федеральная антимонопольная служба выступила с заявлением, что Ассоциация добытчиков минтая и ее члены нарушили антимонопольное законодательство в части закона о защите конкуренции. «Нарушением антимонопольного законодательства является рекомендация АДМ своим членам строго соблюдать Бассейновые нормы выхода продукции из водных биологических ресурсов, не допуская превышения выхода икры минтая по итогам охотоморской минтаевой путины более 4,5%», - сообщало управление ФАС.

Как отметил президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ, «рыбаки не очень четко разбирались в антимонопольном законодательстве, эта отрасль права была для нас малоизвестной. Поэтому и были допущены промахи, однако судебное разбирательство усмотрело в наших действиях всего лишь малозначительные процедурные нарушения и не усмотрело в них общественной опасности. Тем не менее сейчас мы очень внимательно и серьезно относимся к антимонопольному законодательству». В 2013 году Герман Зверев был включен в состав Экспертного совета при ФАС, дважды - в 2014 и 2016 годах - входил в число докладчиков Антимонопольного форума, организованного Федеральной антимонопольной службой.

Задачи государственного масштаба

В международном рыболовстве АДМ больше известна по другой причине. Именно минтайщики первыми в России отреагировали на необходимость следовать тренду на «экологичность». Путь к экологической сертификации промысла по стандартам MSC оказался непростым. Отправной точкой в январе 2007 года стало решение Совета Ассоциации добытчиков минтая о необходимости прохождения MSC-сертификации промыслов минтая в Охотском и Беринговом морях.

Надо отметить, что никто прежде в России не решал такой сложной задачи - получить международный экологический сертификат на промысел в миллион тонн! АДМ столкнулась с предвзятым подходом со стороны американских минтайщиков (At-Sea Processors Association) и некоторых специалистов WWF. Стремление американских рыбопромышленников всеми силами сохранить свою MSC-монополию на мировом рынке переросло в настоящую минтаевую войну. В период 2010-2012 годов в иностранных СМИ американской ассоциацией было инициировано около 200 публикаций, направленных на дискредитацию российской рыбной отрасли и промысла минтая в частности. А в марте 2011 года американская ассоциация перешла в открытое наступление. АРА направила официальное письмо в Морской попечительский совет с требованием «убрать российский промысел минтая из программы MSC из-за отсутствия прогресса в сертификации». Отмечалось, что российская система управления промыслом просто не готова к MSC-сертификации.

Финальная точка в более чем пятилетней истории сертификации российского минтаевого промысла была поставлена 24 сентября 2013 года с опубликованием на сайте Морского попечительского совета Публичного сертификационного отчета. С этого момента специализированный (траловый) промысел минтая в Охотском море официально считается MSC-сертифицированным, как устойчивый и хорошо управляемый, а компании - члены ассоциации могут маркировать свою продукцию как MSC-сертифицированную.

Работа по совершенствованию промысла на этом не закончилась. АДМ и сегодня продолжает выполнять принятые на себя обязательства по улучшению промысла минтая и соблюдению действующих международных требований к поставкам на рынок рыбопродукции, имеющей экомаркировку. Так, в рамках исполнения своих обязательств ассоциации совместно с ТИНРО-Центром удалось значительно увеличить научное покрытие промысла. Это позволяет получать гораздо больше данных для оценки состояния запасов минтая, а также изучать влияние тралового промысла этого объекта на экосистему Охотского моря.

Удар по системе

Системной проблемой в рыбной отрасли в 2010-2015 годах стал так называемый «ветеринарный налог» - официальные и неофициальные платежи, взимаемые в подведомственных Россельхознадзору конторах. АДМ выступила главной ударной силой дальневосточного рыбацкого сообщества, которая боролась за устранение «ветеринарного налога».

«Мы никогда не сводили дело к личностям, - отмечает Герман Зверев. - К личностям руководителей территориальных управлений Россельхознадзора. Ведь дело было не в них, а в системе ветеринарного контроля. В 2013-2014 годах Контрольное управление Президента России провело большую работу, помощник президента Андрей БЕЛОУСОВ и вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ детально и дотошно разобрали по винтикам эту систему и убедились в её абсурдности. Мы много лет доказывали юридическую обоснованность отмены тотальных лабораторных исследований каждой партии рыбопродукции и перехода к ветеринарному контролю на основании мониторинга районов промысла. Руководители Россельхознадзора убеждали всех, включая руководство страны, в том, что это невозможно. Однако в 2015 году в «ветеринарной эпопее» была поставлена точка: поправки в закон «О ветеринарии» установили именно тот формат ветеринарного контроля, о необходимости которого мы говорили много лет».

В 2010-2016 годах Ассоциация добытчиков минтая работает над проектом технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции»: сначала на национальном уровне, затем в Евразийской экономической комиссии. В 2013 году во Владивостоке состоялась международная конференция «Техническое регулирование в рыбной отрасли», в которой принял участие министр по техническому регулированию Евразийского экономического союза Валерий Корешков. Предложения ассоциации были использованы и на финальной стадии, при подготовке заседания Совета Евразийского экономического союза, состоявшегося 18 октября и утвердившего технический регламент.

В 2015 году эксперты АДМ подготовили специальное исследование: «Налоговая нагрузка в рыбной отрасли: оценка и прогноз», материалы были направлены в правительство РФ. АДМ предложила отличную от применяющейся Федеральной налоговой службой методику оценки налоговой нагрузки. В феврале 2016 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир ПУТИН поручил правительству учитывать разработанную РСПП методику. В октябре 2016 года Министерство финансов России утвердило «Основные направления налоговой политики на 2017-2019 годы», в которых отражен разработанный РСПП подход. Минфин согласился с тем, что фактическая налоговая нагрузка в рыбной отрасли составляет 11,4%, а не 6,2%, как рассчитывала ФНС.

Также были подготовлены предложения в УК и КоАП в части совершенствования контроля за сохранностью водных биоресурсов, предложения о совершенствовании таможенного законодательства в области оформления ВБР. Эти предложения будут обсуждаться в рамках рабочей группы при Генеральной прокуратуре, членом которой в октябре 2016 года стал президент АДМ Герман Зверев.

Главный секрет успеха Ассоциации добытчиков минтая прост: она возникла для общего дела, для развития рыбной отрасли. АДМ не просто защищает интересы рыбацкого сообщества, она сама формирует это сообщество, формирует мощную силу, способную в партнерстве с государством обеспечить эффективное использование и сохранность уникального российского природного ресурса!

КСТАТИ

Секрет успеха - в качестве

Отдельным направлением работы ассоциации остается укрепление потребительской репутации минтая на российском и мировом рынках. В 2016 году ведущий исследовательский центр страны - ВЦИОМ - подготовил по заказу АДМ глобальное исследование российского рыбного рынка, а осенью 2016 года АДМ начала совместную работу с АНО «Роскачество», направленную на вычищение рыбного рынка от контрафакта.

Ассоциация добытчиков минтая является единственным российским рыбацким объединением, в исполнительной дирекции которого работают специалисты, имеющие дополнительное образование в сфере антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия. АДМ представлена в Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (председатель - Аркадий ДВОРКОВИЧ) и Подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона (председатель - Юрий ТРУТНЕВ). Эти правительственные органы стали площадкой для совместного с рыбаками обсуждения острых тем и открытого межведомственного согласования.

В этом году Ассоциация добытчиков минтая была принята в состав Ассоциации устойчивых промыслов (Association of Sustainable Fisheries) - престижное международное сообщество экологически ответственных объединений. Основная задача ASF - это разработка предложений по совершенствованию стандарта устойчивости промыслов и прослеживаемости рыбопродукции. Сегодня членами ASF является 31 рыбацкое объединение, которое представляют крупнейшие экологически сертифицированные промыслы от Океании до Атлантики, от Южной Америки до Тихого океана.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.