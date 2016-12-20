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Порт Козьмино: поставленные задачи выполнены

20 Декабря 2016, 13:05 | Приморье

Компания обеспечила хорошую базу для стабильной работы в будущем

 

ООО «Транснефть - Порт Козьмино», дочерняя компания ПАО «Транснефть», в этом году успешно справилось с главной задачей - обеспечением бесперебойной поставки всех заявленных объемов нефти на экспорт. 2 ноября отгрузка нефти достигла уровня в 150 млн тонн нефти с момента запуска порта 28 декабря 2009 года. Высокие производственные показатели достигнуты на фоне технического перевооружения и реконструкции объектов порта.

Развитие транспортных маршрутов в восточном направлении является важной вехой в истории нефтепроводного транспорта России. Их появление способствовало созданию мультипликативного экономического эффекта на территории сразу нескольких субъектов РФ.

Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».

«Объем нефти, отгружаемой на экспорт в нефтеналивном порту Козьмино, ежегодно увеличивается. Так, в 2015 году экспорт нефти марки ESPO из Козьмино составил 30,4 млн тонн, что на 5,5 млн тонн больше, чем в 2014 году. В 2016 году из Козьмино планируется экспортировать уже более 31 млн тонн нефти», - говорит генеральный директор ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Рустам ГАМБЕРОВ.

Уходящий год был объявлен ПАО «Транснефть» годом качества в строительстве. ООО «Транснефть – Порт Козьмино» неизменно поддерживает высокий уровень надежности, экологичности и безопасности строящихся и реконструируемых объектов. На каждом этапе проводится контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ требованиям нормативно-технической и рабочей документации, а также технических регламентов.

В рамках программы технического перевооружения и реконструкции ООО «Транснефть - Порт Козьмино» ведет строительство на Нефтебазе двух резервуаров общим объемом 100 тыс. кубометров. Это даст возможность нефтепорту формировать дополнительную танкерную партию.

Другой крупный объект - центральный склад, который возводится вблизи площадки приема нефти. В состав комплекса объектов и сооружений склада войдут открытая площадка для хранения материально-технических ресурсов, два склада материально-технического снабжения, склад горюче-смазочных материалов и площадка для металлолома. Общая площадь территории комплекса составит 2,064 га.

Строительство новых функциональных складских помещений позволит существенно увеличить площадь для хранения материалов и оптимизировать процесс снабжения производственных площадок порта Козьмино необходимыми материально-техническими ресурсами. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года.

Но главный и стратегически важный объект для нефтепорта, введенный ООО «Транснефть – Порт Козьмино» в эксплуатацию в  2016 году, - подходная дамба у причала №2. Проведенная реконструкция подходной дамбы с дноуглублением акватории позволяет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн у обоих причалов порта.

Реконструкция подходной дамбы потребовала решения достаточно сложных технических задач, в том числе возведение на дне акватории трубошпунтовой стенки из трубы диаметром 1400 мм. Общая длина стенки составила 182 м. Далее был реализован этап по дноукреплению со стороны акватории и берегоукреплению. Откосы дна были укреплены послойно из разных фракций камня с последующей укладкой специальных фигурных бетонных блоков – гексабитов, предназначенных для берегозащитных и оградительных гидротехнических сооружений. Для выполнения всех подводно-технических работ привлекались водолазные станции и специальные технические плавсредства. Водолазы работали на глубинах до 21 метра.

Параллельно с работами ООО «Транснефть – Порт Козьмино» по реконструкции подходной дамбы ФГУП «Росморпорт» выполняло дноуглубление операционной акватории причала №2 нефтепирса до отметки минус 21 метр.

И самое главное, несмотря на то, что работы велись круглосуточно, строительство никак не повлияло на график отгрузки танкеров.

«Трудовой коллектив «Транснефть - Порт Козьмино» успешно справился со всеми поставленными задачами в уходящем году, обеспечив хорошую базу для стабильной работы в будущем», - отметил Рустам Гамберов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Транснефть  порт козьмино 



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