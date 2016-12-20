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"Транснефть - Дальний Восток": мощность, надежность, современность

20 Декабря 2016, 11:43 | Приморье

ООО «Транснефть - Дальний Восток» наращивает обороты в регионе

 

В сентябре уходящего года по второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2), оператором которой является ООО «Транснефть - Дальний Восток», было прокачано 100 млн тонн углеводородного сырья, начиная с момента запуска трубопровода. В 2016 году пропускная способность ВСТО-2 превысила 36 млн тонн нефти в год, но уже к 2020 году ее планируется увеличить до 50 млн тонн, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

Мощности планируется распределить следующим образом: более 24 млн тонн нефти пойдет на экспорт через порт «Козьмино» в Приморье, 6 млн тонн будет направлено по нефтепроводу-отводу на Хабаровский НПЗ, 12 млн тонн -  по нефтепроводу-отводу «Восточной нефтехимической компании» (ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год), 8 млн тонн - по нефтепроводу-отводу на нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре (КНПЗ) Хабаровского края (плановый срок ввода этой нитки в эксплуатацию - 2018 год).

Стройка социального значения

Строительство нефтепровода-отвода на КНПЗ началось в феврале 2016 года. На территории Амурского, Комсомольского и Солнечного районов Хабаровского края развернулась гигантская стройка: протяженность отвода составляет почти 300 км. Промышленное значение нефтетранспортного отвода очевидно, но с социальной точки зрения он не менее важен: после завершения строительных работ здесь смогут трудиться местные жители, для которых будет организовано специализированное профессиональное обучение.

- Кроме трубопровода будут построены головная нефтеперекачивающая станция с резервуарным парком, объем которого - 80 тысяч кубических метров, а также две промежуточные НПС и объекты внешнего электроснабжения, - отметил заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям ООО «Транснефть - Дальний Восток» Азамат ХАБИБУЛЛИН. - Для обслуживания этих сооружений потребуются около 500 вахтовиков самых разных специальностей: операторы станций, машинисты технологических установок, электромонтеры по обслуживанию оборудования, линейные трубопроводчики.

Подбор кадров в населенных пунктах, расположенных вблизи НПС, начнется за несколько месяцев до окончания строительства.

- Жители Литовко, Санболи, Болони и Эльбана, которых пригласят на работу, пройдут обучение за счет предприятия по целевой программе в Томском промышленном колледже и Тюменском нефтепроводном лицее, - добавил Азамат Хабибуллин.

Для отдаленных районов Дальнего Востока это несомненный плюс, так как здесь остро стоит проблема занятости населения.

Сегодня на всех участках прокладки магистрали дело кипит: основной объем сварочно-монтажных работ нужно выполнить этой зимой. Уже сейчас специалисты сваривают и изолируют трубопровод, разрабатывают траншеи, укладывают и засыпают сваренные секции, устраивают лежневые дороги. Кроме того, готовят к укладке в подводные траншеи дюкеры, с помощью которых трубопровод пересечет таежные реки: на трассе отвода 139 водных преград, в том числе четыре крупные реки: Сельгон, Харпи, Алькан, Хевчен.

Импульс для экономики

Для увеличения производительности магистрали в ЕАО будет сооружена одна, а в Серышевском, Магдагачинском и Архаринском районах Амурской области - целых три новые НПС. Специалисты добавили, что одна из них - НПС № 29 в поселке Архара  -  уже строится и будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года.  Помимо этого, будет проведена реконструкция НПС, расположенных в Хабаровском и Приморском краях.

Расширение пропускной способности ВСТО-2 - серьезный импульс для развития экономики Дальнего Востока. Благодаря «Транснефти» в казну дальневосточных субъектов поступают немалые доходы в виде налогов, кроме того, на территории своего присутствия компания вкладывает серьезные средства в развитие социальной инфраструктуры.  К примеру, в поселке Архара Амурской области идет строительство жилого дома для будущих сотрудников новой НПС.

Давние и тесные связи у ООО «Транснефть - Дальний Восток» с высшими учебными заведениями.  Сегодня ведущие вузы Дальневосточного федерального округа: Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Дальневосточный государственный университет путей сообщения - готовят кадры для нефтетранспортной сферы. Особые отношения сложились у предприятия с ДВФУ, договор о сотрудничестве с ним был  заключен несколько лет назад. Благодаря этому партнерству преподаватели Инженерной школы получают гранты, студенты ежегодно проходят практику на нефтегазовых объектах и предприятиях Дальнего Востока, а выпускники получают там престижную работу.

Досье "Золотого Рога": ООО «Транснефть - Дальний Восток» обеспечивает транспортировку нефти от приамурского Сковородина до порта Козьмино в Приморском крае. По ВСТО-2, одному из самых современных нефтепроводов России, углеводородное сырье идет на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Трасса трубопровода проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Бесперебойную перекачку нефти обеспечивают два районных нефтепроводных управления, восемь НПС, два линейно-эксплуатационных участка, три центральные ремонтные службы и две базы производственного обслуживания.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Козьмино  Транснефть  КНПЗ 



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