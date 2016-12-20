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Во Владивостоке Зеленый Угол осветят "Лучом"
Инвестор Свободного порта построит социальное жилье
Компания «Восточный Луч» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и планирует реализовать проект строительства жилого комплекса в микрорайоне Зеленый угол во Владивостоке. Сумма частных инвестиций в проект составит 344,8 млн рублей с перспективой создания 11 рабочих мест, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Реализация проекта осуществляется при частичном софинансировании в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» через механизм долевого участия в строительстве. В рамках данной программы преференции особого экономического режима позволят инвестору, согласно проекту, реализовать жилье по цене 35 тысяч рублей за 1 кв. м и коммерческое жилье экономкласса по ценам ниже рыночных.
«В 2016 году нам удалось войти в программу «Жилье для российской семьи» как застройщик. Перед нами стоит задача построить жилье стоимостью 35 тысяч рублей за 1 кв. м, что, по мнению большинства строителей Приморского края, невозможно. Но мы произвели все расчеты, которые показали такую возможность в рамках Свободного порта Владивосток. Поэтому нашим следующим шагом стало подписание соглашения и получение статуса резидента СПВ. Теперь мы готовы строить социальное жилье, но уже не только в рамках программы. В результате соглашения мы планируем построить около 30 многоэтажных домов экономкласса. По нашим предположениям, это должно значительно разрядить напряженность на рынке социального жилья города и края», - сказал директор ООО «Восточный ЛУЧ» Владислав ДАРЬИНСКИЙ.
Жилой комплекс будет состоять из трех зданий, обустроенной территории, включая систему платных и бесплатных парковочных мест, на общей площади 3,2 га. Реализация проекта будет осуществлена в несколько этапов, первый из которых стартует в четвертом квартале 2016 года и продлится до 2018 года. За этот период инвестор планирует возвести три многоэтажных панельных дома. В планах резидента как застройка микрорайона Зеленый Угол, так и освоение новых площадок, с предложением населению доступного жилья экономкласса.
Кластер недвижимости в Свободном порту Владивостока востребован среди предпринимательского сообщества. Сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 14 заявок на ведение бизнеса в отрасли жилого строительства на общую сумму инвестиций 22 млрд рублей. Статус резидента получили 7 компаний и приступили к реализации проектов на общую сумму инвестиций 6 млрд рублей.
Евгений СИДОРОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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