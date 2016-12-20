В Приморье власть и бизнес сверили часы

Владимир Миклушевский призвал предпринимателей активнее включаться в работу по улучшению инвестклимата в регионе

Ускорение темпов роста экономики сегодня является ключевой темой дискуссий как на федеральном уровне, так и в регионах. Для Приморья, где инвесторам готовы предложить уникальные режимы порто-франко и территорий опережающего развития, эта тема особенно актуальна. Подумать о том, как максимально эффективно использовать новые инструменты для помощи бизнесу, представителям крупных компаний и бизнес-ассоциаций края предложил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Разговор о перспективах экономики Приморского края, поддержке регионального бизнеса и развитии конкуренции состоялся во Владивостоке в минувшую субботу, 17 декабря.

Встречи в подобном формате уже становятся традицией: второй год подряд вместе с главой региона предприниматели подводят некоторые итоги и совместно строят планы на будущее. В этот раз на встречу с Владимиром Миклушевским были приглашены более 40 предпринимателей, в том числе - руководители компаний, ставших резидентами Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. В ходе доверительного и откровенного разговора предприниматели высказали немало идей по улучшению инвестклимата в Приморье, многие из которых Владимир Миклушевский признал весьма перспективными. Как отметил модератор встречи, руководитель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО, диалог бизнеса и власти в Приморье стал системным.

«Дорожные карты» как главный ориентир

В начале встречи губернатор Приморья Владимир Миклушевский напомнил, что сегодня наш край является лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству зарегистрированных предприятий: приморскую прописку имеют более трети компаний ДФО. В регионе создано немало структур, призванных защищать интересы предпринимателей, предусмотрены особые условия для вновь создаваемых или инновационных производств. Создание более привлекательной инвестиционной среды ведется по семи «дорожным картам», разработанным совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и предпринимателями Приморья: большинство рекомендаций бизнес-сообщества было учтено при подготовке окончательной версии «дорожных карт».

Губернатор сообщил, что для исполнения каждой «дорожной карты» созданы рабочие группы, и призвал предпринимателей принять самое активное участие в их деятельности. От представителей бизнеса ждут новых идей по совершенствованию нормативной базы и улучшению качества государственного и муниципального управления.

- Нам вместе предстоит провести большую работу, чтобы инвестиционный климат в Приморском крае продолжил меняться к лучшему. Я считаю, что все рекомендации, которые высказывает бизнес, необходимо рассматривать самым внимательным образом. В случае необходимости мы готовы выходить с инициативой изменений в федеральное законодательство, которые бы облегчили ведение бизнеса в Приморье, - обратился к предпринимателям края Владимир Миклушевский.

Не исключено, что свои «дорожные карты» по улучшению инвестклимата вскоре появятся в каждом муниципальном образовании Приморья, - губернатор согласился с предложением, которое высказала председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Юлия ПАК.

Есть над чем поработать и федеральным структурам. Как рассказала заместитель председателя ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России» в Приморском крае Лариса БУТЕНКО, в последнее время в организацию поступают жалобы от предпринимателей, связанные с задержкой срока регистрации предприятия в налоговых органах.

- У желающих зарегистрировать бизнес запрашивают дополнительные документы, другую информацию. Есть отказы в регистрации по надуманным предлогам. Предприниматели задумываются, а стоит ли вообще начинать свое дело или «выходить из тени», - объяснила суть проблемы Лариса Бутенко.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что готов лично подключиться к решению этого вопроса, и пообещал обсудить ситуацию с руководителем управления ФНС по Приморскому краю Галиной КОЛЕСНИКОВОЙ в ближайшие дни.

Дорог каждый резидент

В одном из недавних выступлений президент России Владимир ПУТИН поставил задачу к концу текущего десятилетия добиться того, чтобы темпы роста российской экономики были выше среднемировых, то есть не менее 4-5% в год. В ходе диалога с предпринимателями края Владимир Миклушевский предложил вместе подумать над тем, какую роль в решении этой задачи должно сыграть Приморье.

- В первую очередь нам нужно максимально повысить эффективность таких инструментов, как Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. Европейские регионы страны достаточно ревностно относятся к тем льготам, которые предоставлены дальневосточникам, - отметил губернатор. Также Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что режимы, аналогичные порто-франко и ТОРам, есть во многих странах мира, но ключевым фактором успеха льготных режимов является правоприменение на практике.

Применению норм закона о Свободном порте Владивосток был посвящен вопрос члена Общественного экспертного совета по экономической политике Юрия РЯБКО. Предприниматель рассказал, что компания-резидент СПВ столкнулась с необоснованным, по ее мнению, отказом в предоставлении земельного участка без аукциона, хотя такая возможность предусмотрена федеральным законом. В результате право на получение участка резиденту пришлось доказывать в судебном порядке. В свою очередь, Владимир Миклушевский призвал бизнес незамедлительно сообщать ему о подобных фактах. В случае выявления нарушений муниципальные чиновники, их допустившие, могут лишиться своих должностей, подчеркнул глава региона.

- Мы дорожим каждым резидентом Свободного порта. Сегодня у нас их 107 - это не так много, и каждого резидента можно курировать персонально. Чем я и собираюсь заниматься, - добавил Владимир Миклушевский.

Думая о перспективах Свободного порта, власти региона не забывают и о развитии муниципалитетов, не включенных в СПВ, - их представители также были приглашены на встречу. Губернатор Приморья заинтересовался идеей председателя Совета предпринимателей Арсеньева Алексея КАРАСЕВА, который предложил снизить налоговые ставки для предпринимателей из моногородов, использующих специальные режимы налогообложения. Владимир Миклушевский согласился, что создание дополнительных стимулов для развития малого бизнеса позволило бы снизить зависимость моногородов от ситуации на их градообразующих предприятиях.

Долгосрочность и предсказуемость

В условиях санкций и продуктового эмбарго, введенных в 2014 году, в России опережающими темпами растут такие отрасли экономики, как сельское хозяйство и пищевая промышленность. Логично, что голос представителей этих отраслей на встрече бизнес-сообщества с губернатором звучал особенно громко.

Генеральный директор ООО «Дары природы» Юлия БЕЛИКОВА подняла вопрос о перспективах рыбодобычи в прибрежной зоне. По ее словам, за последние годы условия для «прибрежников» в Приморском крае заметно улучшились, однако сдерживающим инвестиции фактором остается срок пользования участками для рыболовства. Юлия Беликова привела в пример Камчатку, где участки предоставляются на 25 лет, что делает экономически оправданным создание рыбообрабатывающих заводов на берегу, и поинтересовалась, возможно ли подобное в Приморском крае.

Владимир Миклушевский пообещал, что опыт Камчатского края обязательно будет учтен в Приморье. Но многое зависит от решений, которые принимаются на федеральном уровне.

- Водные биоресурсы управляются из Москвы - мы все знаем, каким «труднопробиваемым» органом является Росрыболовство. Сегодня у всех дальневосточных губернаторов и полпреда Юрия Трутнева выработалась общая позиция: часть полномочий в этой сфере нужно передать в регионы, - рассказал Владимир Миклушевский.

Конкуренция для качества жизни

Лейтмотивом встречи власти и бизнеса стала мысль о том, что развитие экономики на какой-либо территории невозможно без повышения качества жизни людей. Эту тему в своем выступлении затронул президент Группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

- Концепция демографического развития Дальнего Востока предполагает рост населения ДФО до 8 млн человек к 2030 году. Но мы понимаем, что на большей части Дальневосточного региона можно жить только вахтовым методом, а единственная пригодная для жизни территория - это юг Приморья. Значит, люди будут ехать к нам. Но в том же Владивостоке существует огромная проблема с доступным жильем, которая сказывается на привлечении кадров для новых производств, - обозначил проблему Дмитрий Алексеев.

Владимир Миклушевский согласился с тем, что в среднесрочной перспективе следует ожидать притока населения в Приморье: - к 2030 году численность жителей края может достичь 3 млн человек. Но для этого необходимо кратно увеличивать объемы строительства жилья в регионе, подчеркнул губернатор.

- В лучшие советские годы в Приморье строили более 1 млн кв. м жилья в год. Этот уровень пока не достигнут. Ситуация на рынке такова, что строителям невыгодно строить много дешевого жилья. А сам рынок жилищного строительства монополизирован, что также отражается на ценах, - констатировал глава региона. - Поэтому для того, чтобы увеличить ввод жилья, мы намерены привлечь на наш рынок строительные компании из других регионов. Это создаст конкурентную среду и будет способствовать внедрению более современных технологий строительства. При этом новые компании мы заставим создать в Приморье дочерние предприятия и платить налоги здесь.

Владимир Миклушевский добавил, что качество жизни определяется не только доступностью жилья, но и уровнем медицины и образования, который может предложить Приморье. Только комплексные меры по созданию комфортных условий для жизни и для ведения бизнеса позволят привлечь в край население, убежден губернатор.

Один из участников встречи поинтересовался планами развития системы среднего профессионального образования: не секрет, что местный рынок труда испытывает дефицит специалистов, владеющих рабочими специальностями. Владимир Миклушевский напомнил, что одна из «дорожных карт» по улучшению инвестклимата в регионах посвящена развитию образования и подготовке необходимых трудовых ресурсов. Кроме того, уже в 2017 году будет подготовлена Стратегия развития Приморского края до 2030 года, которая определит приоритетные для региона отрасли и даст ответ на вопросы о том, сколько и каких специалистов необходимо регионам в ближайшие полтора десятилетия.

Актуальную тему поднял гендиректор ООО «ЭкоСтар Фэктори» (резидент ТОР «Надеждинская») Сергей ЛАЗАРЕВ, который напомнил собравшимся о том, что развитие промышленности не должно оказать негативного влияния на уникальную природу Приморья. Кроме того, предпринимателя интересовало, как в ближайшие годы в регионе будет решаться вопрос утилизации твердых бытовых отходов.

По словам Владимира Миклушевского, Приморский край является одним из немногих регионов России, где была разработана территориальная схема размещения полигонов для утилизации ТБО. Однако схема нуждается в доработке: возить отходы на утилизацию за десятки километров, как это предлагается в нынешнем варианте, никто не будет, пояснил губернатор. Кроме того, в стадии разработки находится финансово-экономическое обоснование для создания регионального оператора по утилизации ТБО - напомним, федеральное законодательство не так давно обязало регионы создать у себя подобные структуры.

Поддержат всех, кто хочет работать

Предваряя вопросы о том, будут ли защищены в ситуации растущей конкуренции интересы приморского бизнеса, Владимир Миклушевский особо подчеркнул, что компании могут рассчитывать на поддержку администрации края.

- У нас есть ряд государственных программ, в рамках которых выделяется финансирование. Это и сельское хозяйство, и промышленность, рыбодобывающая отрасль и многие другие. Также существует отдельная программа по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы открыты к диалогу с каждым из вас, - отметил губернатор.

Немало вопросов и предложений касалось поддержки производств, ориентированных на экспорт. Так, руководитель центра поддержки малых и средних предприятий краевого отделения «Деловой России» Дмитрий БОЯРКО попросил усилить работу по презентации и продвижению инвестпроектов приморского бизнеса на инвестиционных площадках стран АТР. А руководитель промышленного комитета приморской «Деловой России» Алексей ДЕШПЕТ высказал мнение о том, что в СМИ региона должно быть больше информации о продукции, произведенной в Приморье. Отвечая на эти вопросы, Владимир Миклушевский пообещал, что поддержка приморских предприятий, выходящих на рынки соседних стран АТР, и впредь останется приоритетом краевой администрации.

- Все ТОРы и свободный порт ориентированы на экспорт продукции. В часе лёта от Владивостока живут 400 млн человек - многие города мира могут только позавидовать такому соседству. Это дает огромные возможности для наших производителей, и этими возможностями мы должны воспользоваться, - акцентировал Владимир Миклушевский.

















Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.