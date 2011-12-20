Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Южморрыбфлот» выкупит у «Дальрыбы» рыбокомбинат «Путятин»
ОАО «Южморрыбфлот» (Приморский край) в конце 2011 года видоизменило структуру бизнеса.
В частности, совет директоров компании принял решение выкупить у ОАО «Дальрыба» 100% уставного капитала ООО «Рыбокомбинат - Путятин» за 30 млн рублей и у ООО «Восток-Инвест» 100% акций ЗАО «Дальневосточное предприятие по добыче и переработке морепродуктов» за 13 169 рублей. Также решено продать ООО «Звезда Востока» принадлежащие «Южморрыбфлоту» 10 тыс. акций ЗАО «Крабовая компания» (100% уставного капитала) за 10 тыс. рублей.
Досье «ЗР»
ОАО «Южморрыбфлот» - одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края. Гендиректору «Южморрыбфлота» Александру ЕФРЕМОВУ напрямую принадлежат 10,37% акций, еще 70,09% - через зарегистрированное в Москве ООО «Инвестстандарт».
«Золотой Рог», Олег КЛИМЕНКО.
Новости тематики
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов
- Приморской рыбе укажут путь на местный рынок
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
Новости раздела
- Жители побережья оказались вне закона
- Отходный бизнес
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Японские виды на Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма