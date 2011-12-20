«Южморрыбфлот» выкупит у «Дальрыбы» рыбокомбинат «Путятин»

ОАО «Южморрыбфлот» (Приморский край) в конце 2011 года видоизменило структуру бизнеса.

В частности, совет директоров компании принял решение выкупить у ОАО «Дальрыба» 100% уставного капитала ООО «Рыбокомбинат - Путятин» за 30 млн рублей и у ООО «Восток-Инвест» 100% акций ЗАО «Дальневосточное предприятие по добыче и переработке морепродуктов» за 13 169 рублей. Также решено продать ООО «Звезда Востока» принадлежащие «Южморрыбфлоту» 10 тыс. акций ЗАО «Крабовая компания» (100% уставного капитала) за 10 тыс. рублей.

Досье «ЗР»

ОАО «Южморрыбфлот» - одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края. Гендиректору «Южморрыбфлота» Александру ЕФРЕМОВУ напрямую принадлежат 10,37% акций, еще 70,09% - через зарегистрированное в Москве ООО «Инвестстандарт».

«Золотой Рог», Олег КЛИМЕНКО.