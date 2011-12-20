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Антимонопольная служба в Приморском крае 20 лет защищает свободную конкуренцию
ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ZRPRESS. Приморское УФАС России отметил свой юбилей.
19 декабря во Владивостоке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.
Становление Приморского антимонопольного управления происходило одновременно с созданием российской территориальной сети антимонопольных органов, на которые законодательство возложило задачи регулирования и поддержки новых экономических структур на подведомственных территориях. В соответствии с этими задачами в 1991 году было начато формирование соответствующей организационной структуры Приморского управления, комплектование его штатной численности.
19 декабря 1991 года на должность начальника управления был назначен Владимир Таланцев. Именно эту дату и принято считать Днем образования Приморского УФАС России.
Поздравить юбиляров пришли представители краевой и городской администраций, общественной организации малого и среднего предпринимательства, юстиции, арбитражного и апелляционного судов, судебные приставы и многие другие.
Также поздравить нынешних работников пришли и «ветераны» антимонопольного ведомства — сотрудники, ушедшие на заслуженный отдых и проработавшие много лет в антимонопольном органе.
С речью на торжественном собрании выступил руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых, который сказал много теплых слов своим сотрудникам и поздравил всех собравшихся с этим важным событием.
В честь юбилея руководителю управления были вручены награды и благодарственные письма за вклад в развитие законодательства в Приморском крае, обеспечение прав граждан и активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба Приморского УФАС России.
Также почетными грамотами и благодарностями были награждены и другие работники управления. Ведь ежегодно ими рассматривается порядка 1500 обращений о нарушении законов, контроль за соблюдением которых возложен на антимонопольные органы. По результатам рассмотрения заявлений и жалоб, а также по результатам проведенных проверок, выявляются признаки нарушений, возбуждаются дела, выдаются обязательные предписания, выносятся постановления о привлечении к административной ответственности. Сформированные и окрепшие опытом за двадцатилетний период деятельности антимонопольные органы заняли достойное место в системе федеральных органов исполнительной власти России.
Закрывая торжественное собрание, руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых пообещал в дальнейшем повседневной деятельностью управления воплощать в жизнь цели, обозначенные в девизе антимонопольных органов: «Свободная конкуренция и эффективная защита предпринимательства ради будущего России».
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