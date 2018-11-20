Продукция "Доброфлота" признана Товаром года

Впервые за 20 лет существования престижной премии победителем признан бренд рыбных консервов

14 ноября в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии «Товар года». Для группы компаний «Доброфлот» это событие стало действительно значимым, а для отрасли - историческим: впервые за 20 лет существования премии «Товаром года» стал бренд рыбных консервов, заслужив высшую награду выбора покупателей.

В мероприятии приняли участие представители крупнейших российских компаний-производителей, торговых сетей, банковских структур, органов государственного управления и СМИ. В этом году потребительские предпочтения россиян были отданы самым известным и популярным торговым маркам нашей страны. Это продукты питания и товары повседневного спроса. Категории отбирались из товаров, наиболее часто покупаемых потребителями в розничных магазинах. «Доброфлот» вошел в число претендентов и одержал победу в номинации «Рыбная консервация».

Для «Доброфлота» победа в народной премии - большая честь.



Легендарную пятиконечную золотую звезду победителя на сцене получил начальник отдела маркетинга ГК «Доброфлот» Игорь ЗАВОДОВ.

«Мы очень много работали, чтобы заслужить доверие наших потребителей, и обещаем работать еще больше, чтобы его сохранить. С гордостью отмечу, что это победа всего коллектива - более 3 тыс. сотрудников, работающих в море и на берегу. Обещаем расти и развиваться вместе с вами, чтобы отечественная рыба всегда была на столах россиян», - поблагодарил Игорь Заводов всех за доверие.

«Признание потребителя - это главная награда для производителя, оно, как ничто другое, стимулирует работников компании на профессиональный рост и даёт уверенность, что результаты их труда будут оценены» - прокомментировал управляющий ГК «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

Вручению награды предшествовала работа сложной аналитической системы, которая резюмировала этапные достижения торговых марок. В течение года изучалась динамика интереса российских потребителей к товарам массового спроса с учетом множества ключевых факторов - таких, как маркетинговая стратегия, рост продаж, качественные характеристики продуктов и многие другие.

Интерес к премии неизменно высок не только в профессиональном сообществе потребительского рынка, но и среди россиян - обычных покупателей. Из большого ассортимента товаров и услуг, они с удовольствием выбирают те, что отмечены звездой - знаком «Товара года».





Стать «Товаром года», значит на практике доказать, что компания является признанным лидером потребительского рынка и занимает ведущие позиции в своем сегменте и в сердцах потребителей. Для «Доброфлота» победа в народной премии - большая честь: люди доверяют высокому качеству, и из огромного количества рыбных консервов на полках магазинов они выбирают именно «Доброфлот». В ближайшее время на этикетках продукции «Доброфлота» появится звезда победителя – знак премии «Товар года», которая в очередной раз подчеркнет, что покупатель ценит качество и выбирает лучших.

Фото автора

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.