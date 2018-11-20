Саммит АТЭС снова помог Приморью

В пятницу, 16 ноября, глава российского правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ сделал двухчасовую остановку во Владивостоке по пути на саммит АТЭС в Папуа – Новой Гвинее. В аэропорту у премьера состоялись две встречи: одна тет-а-тет с врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО, а на второй компанию главе кабмина и главе региона составил вице-премьер, полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Если говорить о значимости принятых решений, то начать стоит именно со второй встречи. На ней Дмитрий Медведев объявил, что для дальневосточников, ввозящих импортные автомобили для личного пользования, сделают исключение. Теперь на иномарки не нужно будет ставить устройство «Эра-ГЛОНАСС».

- Реально никакого эффекта от кнопки нет, но люди должны платить около 30 тысяч. А покупают подержанные иномарки в основном люди с небольшим доходом, - напомнил Олег Кожемяко.

Напомним, что намерение добиться изменений в вопросе установки «аварийных кнопок» врио губернатора Приморья высказал в середине октября, общаясь с жителями Уссурийска. За громким заявлением последовало обращение в правительство РФ, поддержанное вице-премьером и полпредом в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ – совещание по «Эре-ГЛОНАСС» состоялось во Владивостоке три недели назад. На нем Минпромторгу России было дано поручение подготовить предложения по внесению поправок в документы, регулирующие порядок установки устройства на ввозимые в Приморье импортные автомобили.

16 ноября в ходе трехсторонней встречи в аэропорту Юрий Трутнев акцентировал внимание на технических деталях: что устройство «Эра-ГЛОНАСС» устанавливается на ввезенный автомобиль на территории РФ и поэтому не интегрировано в систему его безопасности. То есть на аварийные ситуации оно автоматически не реагирует, что серьезно девальвирует ценность устройства.

- У коллег нет возражений временно приостановить требования по установке кнопок на ввозимые праворульные автомобили. Кроме того, мы считаем правильным распространить действие этого решения и на другие субъекты Дальнего Востока, - отметил полпред. Послабление, подчеркнул Трутнев, будет сделано с условием: одно физическое лицо не сможет ввезти без установки «Эры-ГЛОНАСС» более одного автомобиля в год.

- Это касается всех территорий, где модели с правым рулем имеют широкое распространение. Не могу не согласиться с вами: для того, чтобы эта система работала так, как это было запланировано, нужно, чтобы она была интегрирована, чтобы вся электроника подчинялась. Сделать это нормально можно только в заводских условиях, - признал Дмитрий Медведев. Глава правительства сообщил, что даст поручение подготовить документ, по которому жителям Приморья и других регионов ДФО разрешается растаможка импортных автомобилей, не оборудованных кнопкой «Эра-ГЛОНАСС». По сути, действие технического регламента и требований к оснащению системой «Эра-ГЛОНАСС» ввозимых подержанных праворульных автомобилей будет временно приостановлено.

- Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим, как он будет работать, дальше определимся, что с этим делать, – резюмировал Дмитрий Медведев.

Среди вопросов сугубо приморской «повестки дня», которые обсуждались на двусторонней встрече Дмитрия Медведева и Олега Кожемяко, главным было увеличение федерального софинансирования социальных проектов в Приморье. Премьер-министр сообщил, что из Резервного фонда правительства Приморскому краю дополнительно будет выделено 850 млн рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Кроме выделения этой суммы, федеральный центр увеличит объем помощи на ремонт медучреждений, а также поможет с деньгами на реконструкцию стадиона «Авангард».

Поблагодарив Дмитрия Медведева за положительную реакцию на просьбы со стороны властей Приморья, Олег Кожемяко поднял вопрос об увеличении федеральных дотаций на ремонт проблемных дорог и мостов – по его словам, в реконструкции нуждается почти 150 инженерных сооружений. Кроме того, руководитель края попросил включить Приморье в список «пилотных» регионов, где будет запущен новый федеральный проект по обеспечению детей бесплатными лекарствами. Эти обращения Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть в ближайшее время. А вот другой документ, связанный с решением проблемы «обманутых дольщиков», премьер завизировал прямо во время встречи с врио губернатора.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

Авиальготы хорошо пошли

Еще одно решение, которое касается всего Дальнего Востока, связано с расширением программы субсидирования авиаперевозок. Как уточнил Дмитрий Медведев, соответствующий документ им уже подписан.

Он предполагает увеличение в два раза перечня субсидируемых маршрутов и перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться льготой. Но главная новация состоит в том, что субсидированные перевозки теперь будут доступны в течение всего года, а не в течение нескольких месяцев, как сейчас.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.