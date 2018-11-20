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Программа "Приморская рыба":цены, удобные для людей
20 Ноября 2018, 15:39 | Приморье
По инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко 1 ноября подписано Соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми предприятиями края. Соглашение действует бессрочно.
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