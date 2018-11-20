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Во Владивостоке откроется экспресс-биржа труда
К участию приглашаются безработные без квалификации, находящиеся в трудной жизненной ситуации и желающие найти работу в максимально короткие сроки.
Приморский центр занятости населения приглашает посетить экспресс-биржу труда в среду, 21 ноября, во Владивостоке.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития, проект, предполагающий быстрое трудоустройство, начал работать в Приморье только с этого года. К участию приглашаются безработные без квалификации, находящиеся в трудной жизненной ситуации и желающие найти работу в максимально короткие сроки.
«В этот раз пять компаний предложат безработным свои вакансии. Среди рабочих мест – стропальщики, грузчики, курьеры и интервьюеры, а также менеджеры и начальник отдела продаж», – сообщают организаторы.
Новый проект направлен на поддержку самых нуждающихся в заработке соискателей и призван упростить регламентацию процесса трудоустройства, позволяя в сжатые сроки рассмотреть запросы безработных и работодателей.
Кадровые службы могут воспользоваться услугами по подбору неквалифицированного персонала в удобные для них сроки без дополнительных административных процедур, в том числе, для работ, имеющих срочный характер или по договору гражданско-правового характера
В здании Приморского центра занятости такое мероприятие пройдет в девятый раз. Кроме Владивостока экспресс-биржа ежемесячно проводится и в Уссурийске.
Отметим, идея подобного рода трудоустройства для особых категорий безработных была поддержана вице-губернатором края Павлом Серебряковым и отражена в дорожной карте «Достойный труд – основа социальной политики государства».
Вниманию участников! Экспресс-биржа труда пройдет 21 ноября с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.
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