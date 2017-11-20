Бизнесу предложили выдохнуть

В Приморском крае вновь заговорили о защите бизнеса от административного ресурса и избыточных проверок. В этот раз встали на защиту предпринимателей куратор реформы госконтроля, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил АБЫЗОВ и врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Несмотря на пятничную непогоду, десятки предпринимателей в субботу утром прибыли в администрацию Приморского края. Началась встреча с публичного обсуждения правоприменительной практики Федеральной таможенной службы и Россельхознадзора по Приморскому краю.

Руководители территориальных управлений ФТС и Россельхознадзора рассказали, насколько эффективнее и "умнее"стал осуществляемый ими госконтроль благодаря реализации основных направлений реформы, таких как переход на риск-ориентированный подход.

По словам начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия ЛАДЫГИНА, применение системы управления рисками приводит к высокой результативности таможенных проверок, за 9 месяцев 2017 года по Дальневосточному региону она составила 88%. Также он отметил, что из 254 проверок 224 проверки были результативными.

Вместе с тем некоторые цифры вызывали недоумение. Так, показатель проигранных в судах дел Таможенным управлением по искам предпринимателей сократился с 97% до 81%. С одной стороны, тенденция положительная, но, если вдуматься в практический смысл данного показателя, получается, что ранее таможенный орган осуществлял законную деятельность в 3% случаях, а сейчас лишь в 19 случаях из ста она является правомерной. Таким образом, руководитель органа официально признал, что работа его ведомства вызывает справедливые нарекания у бизнеса и только благодаря судебной власти у предпринимателей остается возможность восстановить справедливость. Статистика печальная, и она в дальнейшем нашла свое подтверждение в среде предпринимателей, присутствующих на встрече.

Более позитивно прозвучал доклад руководителя территориального управления Россельхознадзора Дмитрия ЗДАНОВИЧА. По его отчету риск-ориентированный подход в этом году сократил количество плановых проверок Россельхознадзора на 15%, внеплановых – на 50.





Рапорты чиновников бизнесменов, пришедших на встречу не сильно впечатлили. Им было что сказать куратору открытого правительства, после того как бизнесу дали слово.

Во время выступления генерального директора компании «Восток-1» Александра САЙФУЛИНА, около сотни сотрудников компании, находившихся в зале, поднялись со своих мест. Таким образом, коллектив выразил протест против чрезмерных и неоправданных действий таможни, которые привели к уголовному преследованию компании. Напомним, что, по официальной информации, в основу уголовного дела легли экономические споры предприятия по определению таможенной стоимости товаров. Таможенный орган посчитал, что компания, якобы, недоплатила за четыре года 24 млн рублей таможенных платежей при экспорте продукции морского промысла.

В своем выступлении директор компании «Восток-1" заметил, что по корректировкам 101 декларации в сторону завышения начисляемой таможней стоимости продукции предприятие обращалось в суд и выиграло все состоявшиеся судебные процессы. Прошло более 6 месяцев, закончились сроки дознания, но таможня так и не смогла обосновать свои претензии и все равно продолжает "преследование" компании. При этом представители российского бизнеса обращают внимание, что уголовное дело таможней было возбуждено по ложному доносу гражданина США, который в США привлечен к ответственности за лжесвидетельство.

Демонстрация сплочённости коллектива и поддержка выступления его руководителя вставанием произвела большое впечатление на Михаила Абызова, чиновников, сидящих в зале и всех присутствующих. Было заметно, что такой коллективной формы протеста против действий таможни сидящие в зале высокопоставленные чиновники давно не встречали. А рыбаки объяснили свои действия опасениями за судьбу предприятия. Представитель рыбного бизнеса подчеркнул: возбужденный уголовный процесс серьезно повлиял на деятельность компании, и выразил опасение за дальнейшую судьбу компании. В результате оказания давления таможней на партнёров "Востока-1" по бизнесу ухудшилось его обслуживание банками, аудиторами, поставщиками снабжения, судоремонтниками; нарушились традиционные связи и доверительность во взаимоотношениях, обеспечивающие надёжность бизнеса и его функционирование. И эффективность производства предприятия начала снижаться. Если в 2016 году в рейтинге рыбодобывающих предприятий Приморского края колхоз занял первое место по многим показателям (вылов, выпуск продукции, увеличение выручки и фискальных сборов, которые в прошлом году составили более 422 млн рублей, включая налог на прибыль 148 млн руб.), то в 2017 году у компании резко снизились все показатели, значительно снизилась прибыль - главный показатель деятельности предприятия, что повлекло снижение на 90 млн рублей налога на прибыль по сравнению с результатами 2016 года. Эти 90 миллионов рублей недополучены государственным бюджетом против недоказанной таможней претензии в сумме 24 миллиона рублей за 4 года.

Эти доводы, видимо, убедили Михаила Абызова в том, что в этом деле вопросы к таможенным органам возникают неспроста, но, чтобы снять эмоциональное напряжение, которое буквально повисло в зале, он предложил «выдохнуть» и спокойно разобраться в сложившейся ситуации. Поэтому министр обратился к начальнику ДВТУ Юрию Ладыгину с пожеланием, чтобы это выступление рыбаков не вызвало очередную волну «репрессий» со стороны таможенной службы. Начальник ДВТУ пообещал, что преследования он не допустит, а Михаил Абызов заявил трудовому коллективу компании, что готов уже на следующей неделе изучить все нюансы этого таможенного дела, чтобы не было административных перекосов.

Сразу после претензий к таможне бизнес открыл глаза на то, как «успешно» работает система «Меркурий», за которую отвечает Россельхознадзор. По словам предпринимателей, подача отчетности в электронном виде занимает больше времени, чем в бумажном. Многие представители бизнеса в итоге не могут до сих пор на нее перейти. Также есть вопросы к срокам оформления продукции и выдачи сертификатов.

Между тем уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Марина ШЕМИЛИНА сообщила, что по результатам ежегодного опроса в 2016 году проблемы, связанные с рисками от контрольно-надзорной деятельности, впервые сместились на 7-е место, покинув "олимп" ключевых проблем предпринимателей. Этому способствовала в том числе реформа контрольно-надзорной деятельности, подчеркнула она. С 2013 по 2016 годы количество фактически проведенных плановых проверок сократилось на 63%. За I полугодие 2017 года, по данным бизнес-омбудсмена, было проведено 3,2 тыс. проверок, из них 83% — это внеплановые проверки и административные расследования. Михаил Абызов в ответ на это сообщил, что в правительство по поручению премьер-министра планируется внести согласованное с Минэкономразвития и Генпрокуратурой предложение о процедуре, в рамках которой административные расследования будут подлежать согласованию с органами прокуратуры, как сейчас внеплановые проверки.

Бизнес-омбудсмен также подчеркнула необходимость сохранения всех достижений 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении надзорной деятельности после принятия нового закона о госконтроле, который более 2 лет разрабатывался в формате Открытого правительства.

Ещё одна проблема – рост числа проверок в муниципалитетах на фоне сокращения на федеральном и региональном уровне. «Муниципальный контроль часто используется для наполнения бюджета за счёт штрафов. Нужна целенаправленная работа с губернаторами. Точка сборки работы федеральных, региональных и муниципальных надзоров должна быть на площадке губернатора, - подчеркнул Михаил Абызов. - Законопроект о государственном и муниципальном контроле мы будем рассматривать на заседании правительства на следующей неделе. В целом наши предпринимательские объединения этот закон поддержали. Замечания, которые они представили относительно соблюдения преемственности защиты прав предпринимателей, в текущей редакции документа в подавляющем большинстве учтены».

Надо сказать, что сам формат совещания, его уровень и открытость власти позволили с надеждой взглянуть предпринимателям на то, что решение многих вопросов сдвинется с места, и заверения министра Михаила Абызова и врио губернатора Андрея Тарасенко о защите их законных интересов добавили уверенности в завтрашнем дне.