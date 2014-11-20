В Находке начал работу обновленный центр продаж и сервиса "Ростелекома"

20 ноября «Ростелеком» открыл обновленный Центр продаж и сервиса (ЦПС) в городе Находка Приморского края. Новый офис компании расположен по адресу ул. Ленинская, д.1.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник главы администрации Находкинского городского округа Ирина Никифоренко и директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

В обновленном офисе использован принцип зонирования, ориентированный на эффективное обслуживание клиентов компании. ЦПС сможет обслуживать более 1000 посетителей в день, что позволит горожанам оперативно получать консультации специалистов. Здесь клиенты смогут подать заявку, оформить договор на подключение услуг связи, проверить техническую возможность и пополнить баланс лицевого счета.

«Открывшийся салон расширяет географию розничной сети «Ростелекома» и позволяет повысить уровень сервиса. Мы стараемся быть максимально доступными для абонентов и создаем комфортные условия для их обслуживания. Концепция обновленного офиса заключается в реализации всего спектра общения с клиентом в едином пространстве: от получения консультации до подписания договора и дальнейшего сервисного обслуживания», отметил в своем выступлении Руслан Тулаганов.

Также 20 ноября «Ростелеком» открыл обновленную точку продаж и обслуживания в г. Партизанске (ул. Центральная, д. 1а). До конца года компания планирует открыть новые офисы в населенных пунктах: Находка, Владивосток, Вольно-Надеждинское, Дальнегорск, Дальнереченск, Камень-Рыболов, Кировский, Лесозаводск, Лучегорск, Славянка и Фокино.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

