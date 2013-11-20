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"Роснефть" поменяла место строительства нефтеперерабатывающего завода в Приморье
Завод решено разместить в районе Пади Елизарова Партизанского района, а не в районе поселка Первостроителей Находкинского городского округа.
Совет директоров НК "Роснефть" принял решение об увеличении мощности Восточной нефтехимической компании (ВНХК) с 10 до 30 млн тонн в год по перерабатываемому сырью.
"Изменение мощности проекта ВНХК делает невозможным размещение объектов трех очередей на площадке в районе поселка Первостроителей из-за недостаточного размера доступной площади застройки", - отмечает НК.
Площадь всего завода составит около 1,2 тыс.га. В состав комплекса также войдет морской терминал, железнодорожная станция и теплоэлектростанция.
Объем инвестиций в строительство трех очередей составит 1,3 трлн рублей.
В пресс-службе ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" отметили, что после введения в строй первой и второй фазы проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в 1,5 раза. Поступления в бюджет всех уровней до 2030 года могут превысить 1 трлн рублей.
Первоначально "Роснефть" изучала возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в районе мыса Елизарова мощностью до 20 млн тонн в год. При этом Ростехнадзор утвердил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы материалов строительства, после чего "Роснефть" вторично представила проектную документацию по морской части проекта "Приморский нефтеперерабатывающий завод мощностью 20 млн т/год" (морской терминал, водозабор морской воды, рассеивающий выпуск очищенных стоков), которую ведомство одобрило.
В то же время экологическая организация ДВМЭОО "Зеленый Крест" посчитала, что размещение НПЗ на площади водосбора реки Литовка в Пади Елизарова в заливе Восток представляет опасность для жизни и здоровья населения и нанесет непоправимый ущерб государственному природному комплексному морскому заказнику, являющемуся местом воспроизводства около 700 видов ценных морских животных, в том числе включенных в Красные книги России и Приморского края. Суд обязал "Роснефть" предоставить экологам проектную документацию объекта.
Позднее компания сообщила, что мощность нового НПЗ составит до 10 млн тонн в год. Впоследствии "Роснефть" решила преобразовать нефтеперерабатывающий проект в нефтехимический.
В июне этого года компания представила новый проект ВНХК общей мощностью переработки в 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, еще 6 млн тонн - на нафту. Первая очередь может предполагать строительство комплекса мощностью до 12 млн тонн в год, вторая очередь - запуск нефтехимического блока на 3,4 млн тонн продукции в год, третья очередь - увеличение нефтепереработки дополнительно еще на 12 млн тонн в год и нефтехимии - дополнительно на 2,6 млн тонн в год.
Глубина переработки будущего комплекса может составить 95%. Проект рассчитан на 15 лет реализации. Он предполагает строительство вместе с самим нефтехимическим комплексом нового морского порта с терминалами по приему и отгрузке как нефти, так и нефтепродуктов. Одновременно "Роснефть" предложила государству поддержать проект путем строительства инфраструктуры: нефте- и газопроводов, железных дорог, ЛЭП, порта.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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