В Приморье обсуждают строительство нового специализированного угольного порта

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с президентом холдинга «Сибирский деловой союз» Михаилом Федяевым.

Главной темой встречи стало строительство нового специализированного угольного порта мощностью 20 миллионов тонн в Шкотовском муниципальном районе, на северном берегу бухты Суходол. Наличие такого порта облегчит доступ к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий края.

Как подчеркнул Владимир Миклушевский, один из важнейших – вопрос экологии.

«Нам необходимо учесть все вопросы, проектируется угольный терминал закрытого типа, будут использоваться самые современные технологии перевалки. Подчеркиваю, что вопрос экологии для нас – номер один», - отметил глава региона.

Михаил Федяев рассказал, что для снижения уровня угольной пыли в ходе перегрузки проектом предусматривается применение современных экологических технологий перегрузки угля.

Также президент «Сибирского делового союза» отметил высокую социальную направленность проекта.

«В селе Романовка отремонтирована общеобразовательная школа, в следующем году планируется реконструкция детского сада, строительство спортивной площадки. Также для сотрудников предприятия будут построены дома», - сказал Михаил Федяев.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы налоговых поступлений и обсудили дальнейший план взаимодействия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.