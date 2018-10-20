Кожемяко и Худайнатов обсудили развитие топливного рынка в регионе

Глава Приморья и Президент Группы ННК обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для компании и региона и договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на АЗС

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко и Президент Группы компаний ННК Эдуард Худайнатов провели встречу, в ходе которой обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для компании и региона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Олег Кожемяко, в частности, отметил, что ННК является одним из основных поставщиков моторных топлив и нефтепродуктов на дальневосточный рынок. Продукция компании востребована в Приморском крае как крупными предприятиями, в числе которых - торговый и траловый флот, так и частными автовладельцами.

Эдуард Худайнатов сообщил, что компания на Дальнем Востоке производит нефтепродукты на Хабаровском НПЗ, располагает широкой сетью автозаправочных станций, а также четырьмя нефтебазами в Приморском крае. Президент ННК проинформировал о реконструкции нефтебазового хозяйства, направленной на наиболее полное удовлетворение растущих потребностей региона в моторных топливах, повышение экологической и промышленной безопасности. Кроме того, в планах компании значительное расширение бункеровочного бизнеса в регионе.

Олег Кожемяко и Эдуард Худайнатов обсудили перспективные планы компании и региона, отметив пути их реализации.

Стороны договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети АЗС ННК в Приморье для розничных потребителей, а также об увеличении объема реализации топлива, что гарантирует отсутствие дефицита на региональном рынке.