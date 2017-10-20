У крупнейшего предприятия Приморья - новый руководитель

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Новым руководителем крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич.



Как отметил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.



Перед новым директором поставлена задача – навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.



Новый генеральный директор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся президентом общественного благотворительного фонда «Лукойл-Калининград», председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».



Напомним, КГУП «Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района, протяжённость тепловых сетей – более одной тысячи километров.



Кроме этого, предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов. Также «Примтеплоэнерго» осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края.



На предприятии трудится более восьми тысяч человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.