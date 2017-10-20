www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.57 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 67.93 р. 10 CNY: 86.85 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Браконьеры заплатят в 20 раз больше

20 Октября 2017, 12:09 | Приморье

За незаконную добычу некоторых видов рыбы браконьерам придется заплатить больше, чем раньше: Минсельхоз предложил увеличить размеры штрафов в 20 раз.

Новый штраф за вылов одной кеты составит 2009 рублей, что в 3,5 раза больше, чем нынешние 580 рублей. Незаконная добыча 1 кг икры белуги обойдется в свою очередь в 82,2 тыс. рублей, то есть в 9,8 раза больше, чем сегодня - 8,35 тыс. рублей. Наказание за убийство морского котика составит 35,62 тыс. рублей, что в три раза больше, чем сегодня (13 тыс. рублей).

В соответствии с законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», к незаконной относится добыча рыбы сетями, глушением, а также с помощью пневматического оружия, капканов, на подсечку, электроудочками.

По мнению экспертов, борьба с браконьерством в отношении кеты по всей России положительно скажется на деятельности рыбодобывающих компаний, которые вынуждены конкурировать с браконерами на рынке. Однако в Приморье эта мера вряд ли будет иметь эффект, ведь кета, как и другие виды лососевых рыб, к Приморью подходит в минимальных количествах. В свою очередь, браконьерство негативно сказывается на развитии отрасли марикультуры в Приморье. По мнению экспертов, именно в отношении расхитителей морских огородов нужно ужесточать меры.

- Браконьерами их сложно назвать, это в прямом смысле грабители, - прокомментировал президент Дальневосточной ассоциации предприятий аквакультуры Александр Платонов. – Для Приморского края эта проблема актуальна сейчас, как и 10-15 лет назад, решения ей в России так и не нашли. Сколько бы предложений мы не выносили, воровство «крышуется», люди работают на свой страх и риск. Стоит также понимать, что марикультура – валютоемкое дело, требующее вложений и времени, порой до семи лет на рост урожая. Когда через этот год обнаруживается, что этот урожай разграбили, кто захочет заниматься этим дальше?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: бизнес  рыба  браконьерство  рыбная отрасль  марикультура  приморье  море 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru