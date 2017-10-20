Браконьеры заплатят в 20 раз больше

За незаконную добычу некоторых видов рыбы браконьерам придется заплатить больше, чем раньше: Минсельхоз предложил увеличить размеры штрафов в 20 раз.

Новый штраф за вылов одной кеты составит 2009 рублей, что в 3,5 раза больше, чем нынешние 580 рублей. Незаконная добыча 1 кг икры белуги обойдется в свою очередь в 82,2 тыс. рублей, то есть в 9,8 раза больше, чем сегодня - 8,35 тыс. рублей. Наказание за убийство морского котика составит 35,62 тыс. рублей, что в три раза больше, чем сегодня (13 тыс. рублей).

В соответствии с законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», к незаконной относится добыча рыбы сетями, глушением, а также с помощью пневматического оружия, капканов, на подсечку, электроудочками.

По мнению экспертов, борьба с браконьерством в отношении кеты по всей России положительно скажется на деятельности рыбодобывающих компаний, которые вынуждены конкурировать с браконерами на рынке. Однако в Приморье эта мера вряд ли будет иметь эффект, ведь кета, как и другие виды лососевых рыб, к Приморью подходит в минимальных количествах. В свою очередь, браконьерство негативно сказывается на развитии отрасли марикультуры в Приморье. По мнению экспертов, именно в отношении расхитителей морских огородов нужно ужесточать меры.

- Браконьерами их сложно назвать, это в прямом смысле грабители, - прокомментировал президент Дальневосточной ассоциации предприятий аквакультуры Александр Платонов. – Для Приморского края эта проблема актуальна сейчас, как и 10-15 лет назад, решения ей в России так и не нашли. Сколько бы предложений мы не выносили, воровство «крышуется», люди работают на свой страх и риск. Стоит также понимать, что марикультура – валютоемкое дело, требующее вложений и времени, порой до семи лет на рост урожая. Когда через этот год обнаруживается, что этот урожай разграбили, кто захочет заниматься этим дальше?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.