В Приморье Славянскому судоремонтному заводу могут запретить использовать плавучие доки

Приморский транспортный прокурор направил в суд заявление о запрете эксплуатации плавучих доков, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В результате прокурорской проверки установлено, что ПАО «Славянский судоремонтный завод» использует для ремонта и технического обслуживания судов два плавучих дока, не прошедших техническое освидетельствование в учреждениях Регистра.

Заявление с требованием запретить эксплуатацию судов технического флота до устранения выявленных нарушений отправлено в суд.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.