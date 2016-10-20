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В Приморье Славянскому судоремонтному заводу могут запретить использовать плавучие доки
20 Октября 2016, 15:38 | Приморье
Приморский транспортный прокурор направил в суд заявление о запрете эксплуатации плавучих доков, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В результате прокурорской проверки установлено, что ПАО «Славянский судоремонтный завод» использует для ремонта и технического обслуживания судов два плавучих дока, не прошедших техническое освидетельствование в учреждениях Регистра.
Заявление с требованием запретить эксплуатацию судов технического флота до устранения выявленных нарушений отправлено в суд.
Иван КРЫШАН.
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Теги: прокуратура
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