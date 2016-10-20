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Прокуратура Владивостока занялась дорогами города
В ходе проверки установлено, что дороги столицы Приморья не соответствуют ГОСТам, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Прокуратурой Первомайского района г.Владивостока в рамках проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения проверены на соответствие ГОСТ автомобильные дороги, расположенные на территории Первомайского района города, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Во время проверки было установлено, что автомобильные дороги в районе улиц Борисенко, Сахалинская, Харьковская, Черемуховая, Калинина, Добровольского, Окатовая, Интернациональная в г.Владивостоке имеют просадки и выбоины, превышающие допустимые законодательством. Кроме того, на колодцах и дождеприемниках отсутствуют решетки, что ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Первомайского района г. Владивостока через прокуратуру города на имя и.о. главы г.Владивостока внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Помимо этого, прокуратурой района в Ленинский районный суд г.Владивостока направлено исковое заявление о возложении на администрацию г.Владивостока обязанности по организации освещения вдоль проезжей части по улицам Можайская и Кипарисовая, а также по приведению дорожного покрытия проезжей части от дома № 24 по ул. Кипарисовая до дома № 5 по ул. Тамбовская, от дома № 15 по ул. Каштановая до дома № 4 по ул. Кипарисовая, от дома № 14 по ул. В.Терешковой до дома № 16 по ул. Гульбиновича в г.Владивостоке в соответствие с требованиями ГОСТ.
Результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.
Иван КРЫШАН.
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