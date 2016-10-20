Компания из Приморья стала победителем XIII Всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards

Группа компаний «Тернейлес» стала победителем XIII Всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards в номинации «Лучшая стратегия в области охраны окружающей среды». WWF России поздравляет своих партнеров с наградой, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Группа компаний "Тернейлес" имеет в аренде 2,8 млн. га FSC-сертифицированных лесов на территории Приморского края. В 2013 году компания подписала с WWF России и другими экологическим НПО меморандум, согласно которому, дополнительно к уже имеющимся ЛВПЦ, выделила в своей сырьевой базе около 450 тысяч га ценных лесов. В них был введен полный мораторий на заготовку, поскольку эти леса были признаны территорией высокой природоохранной ценности, сохраняющей ключевые местообитания редких видов животных, таких как амурский тигр и рыбный филин, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.



Экосистемные функции, которые выполняют эти леса, зачастую имеют спрос не меньший чем древесина, произрастающая в них. Предотвращаемые ими выбросы СО2 при должной процедуре сертификации становятся востребованным товаром на международных рынках экосистемных услуг.



В 2014 году «Тернейлес» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) приступили к реализации первого в России климатического проекта, осуществляемого с лесозаготовительной компанией. Отсутствие рубок на данных территориях ежегодно предотвращает выбросы в атмосферу более 144 000 тонн СО2, а программы сертификации сокращений выбросов позволяют превратить эти тонны СО2 в товар – Единицы Сокращений выбросов или углеродные кредиты. Таким образом, леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), которые выделены в процессе сертификации, могут стать реальным альтернативным источником дохода.



«Победа в престижной премии Lesprom Awards показала, что жюри ведущей премии лесной отрасти России высоко оценили стратегию развития группы компаний «Тернейлес», позволяющую достигать компромисса между задачами сохранения биологического разнообразия и корпоративного экономического развития. Отрадно, что многолетняя совместная работа WWF и «Тернейлеса» по устойчивому лесопользованию получила всероссийское признание в профессиональной среде. Мы поздравляем наших партнеров с этой замечательной наградой», - говорит Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России, д.г.н., председатель Общественного совета при Рослесхозе России.



«Группа компаний «Тернейлес» стремится к осуществлению принципов добровольной лесной сертификации FSC. Главным из них является баланс экономических, экологических и социальных интересов в лесном хозяйстве. В поиске этого баланса мы кропотливо работаем со всеми заинтересованными сторонами. И в результате сегодня из почти 3-х млн га, находящихся в нашей аренде, около 50% являются «экологическим каркасом», в котором рубки либо ограничены либо запрещены. Таким образом, мы не только представляем качественную продукцию на рынке и создаем 3200 рабочих мест в нашем регионе, но и обеспечиваем сохранение биологического разнообразия и традиционного природопользования», - комментирует Владимир Щербаков, генеральный директор ОАО «Тернейлес».



Досье "Золотого Рога": Премия Lesprom Awards была учреждена в 2002 г. информационно-торговой системой Lesprom Network и является единственной профессиональной наградой в российской лесной промышленности. Премия отмечает компании и личности за внедрение инноваций, выдающиеся производственные результаты, эффективное применение ресурсосберегающих технологий. Lesprom Awards поддерживается федеральными государственными органами, отраслевыми ассоциациями, крупнейшими компаниями отрасли.

На фото: Всероссийская лесопромышленная премия. Автор фото Евгений Чувасов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



