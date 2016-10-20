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Бабье лето на рынке найма персонала заканчивается

20 Октября 2016, 13:00 | Приморье

Несколько советов соискателям и работодателям, как подготовиться к тяжелым временам

 

Все рекрутинговые агентства и порталы в сентябре отрапортовали, что количество вакансий увеличилось, пик безработицы пройден. Но, судя по статистике, это не так – рынок труда ждут довольно тяжелые времена, считает руководитель агентства Pruffi и проекта «Антирабство» Алена ВЛАДИМИРСКАЯ.

По мнению эксперта, есть несколько причин, по которым это произойдет. Стало больше вакансий для менеджеров высшего звена – руководителей компаний, департаментов и коммерческих директоров. Но это псевдовакансии, размещенные впавшими в истерику владельцами компаний. Собственники стали понимать, что их компании теряют EBITDA, а многие становятся убыточными. Но вместо того, чтобы искать выход из кризиса, большинство из них хотят сменить управленцев.

Собственник, который в прежние времена не вкладывался ни в новые направления, ни в обучение кадров (все работало и так), теперь ищет волшебников, способных словно по мановению волшебной палочки быстро все наладить. Кандидат приходит, от него ждут быстрых и глобальных результатов – и он, испугавшись, уходит, или собственник, разочаровавшись за два-три месяца, увольняет его. Потому и появляется на рынке множество вакансий: людей берут на два-три месяца, затем быстро увольняют и набирают новых – получается кадровая чехарда.

Нас ждет новая большая волна кризиса. Сейчас хорошо себя чувствует аграрный сектор, в какой-то мере производство, но и многие другие компании рассчитывали, что кризис вот-вот закончится, и проедали активы. Теперь запасы практически исчерпаны. И компании активно пытаются спастись за счет свежей крови – новых управленцев.

В кризис входят те отрасли, которые относительно неплохо себя чувствовали, предлагая населению инвестиционные товары: жилье, автомобили и т. п. Из этих отраслей посыплется большое количество уволенных. По-прежнему плохо чувствует себя банковская отрасль, отсюда также следует ждать большого потока безработных. По прогнозам Алены Владимирской, еще 4–7% жителей больших городов потеряют работу в период с конца ноября по февраль.

Что делать соискателям?

Избегать «истерических» вакансий. Как их распознать?

– Они периодически появляются на рекрутинговых сайтах (раз в три месяца), потом их снимают и говорят, что вакансия закрыта, а после вакансия появляется вновь;

– вакансия составлена в превосходных тонах: прекрасное место, замечательная компания, удивительный фронт работы и проч.;

– собеседование назначается сразу с собственником, чья информация о компании никак не «бьется» с информацией на рынке;

– люди, работавшие на этом месте, отказываются рассказывать об этом;

– лидер компании обычно публичен и очень харизматичен.

Не расслабляться. Если вы работаете в отраслях, находящихся в зоне риска (строительство, банки, консалтинг, телеком, ретейл), надо искать запасные варианты. Подумайте о переходе в более надежную отрасль. Это сложно, директора по персоналу не любят брать людей без профильного опыта работы. Но профиль можно сменить либо через карьерный консалтинг, либо через личные связи. Главное – найти в себе конкурентные преимущества, которые будут полезны в новой отрасли (например, умение выигрывать тендеры).

Искать точки роста в своей индустрии. Например, в банках вакансий становится в целом меньше, но направление финтеха растет, потому что компетентных людей мало.

Искать возможности, чтобы открыть свое дело – новый сервис или бизнес по открывающимся направлениям (например, внутренний туризм). Кроме того, сильно подешевело обучение по программам МВА. Имеет смысл открыть свое дело или пойти учиться, чтобы выйти из кризиса с новыми компетенциями.

Действовать надо быстро: бабье лето на рынке труда скоро закончится.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: кадры  вакансии 



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