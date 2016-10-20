Законопроект о едином механизме капремонта получил "добро" от правительства

Правительство РФ поддержало разработанный Минстроем законопроект, устанавливающий механизм организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых проведение ремонта требовалось еще до приватизации, говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, законопроект устанавливает единый механизм выполнения муниципалитетом задолженности по проведению капремонта. Если до момента приватизации первой квартиры в доме бывшим наймодателем - органом местного самоуправления - было принято решение о проведении капремонта, но такой ремонт не был проведен, за муниципалитетом сохраняется обязанность отремонтировать дом. Бывший наймодатель обязан перечислить необходимые для капремонта средства либо на счет регионального оператора, либо на спецсчет.

«Законопроектом снимается потенциальная возможность спора - должен ли муниципалитет, не выполнивший свои обязанности по ремонту дома до начала приватизации, провести капремонт собственными силами, компенсировать его стоимость собственникам или перечислить соответствующие средства на счет регионального оператора. Мы предлагаем установить четкий и единый для всех механизм. Кроме того, законопроект в определенных случаях отменяет двухлетнюю отсрочку вступления в силу решения собственников о переходе на спецсчет», - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ.

По его словам, законопроектом также вводится обязанность субъектов принимать решение о создании нового регионального оператора с передачей всех функций ранее действовавшего. Таким образом, при прекращении деятельности регоператора, новой организации передаются все права и обязанности предшественника.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.