Главгосэкспертиза займется ценообразованием в строительстве

Минстрой России определил подведомственное учреждение, ответственное за создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), говорится в сообщении ведомства.

Разработкой системы займется ФАУ «Главгосэкспертиза России». Соответствующий ведомственный приказ подписал глава Минстроя Михаил МЕНЬ.

Главной целью создания ФГИС ЦС является информационная поддержка процесса и порядка определения сметной стоимости объектов капитального строительства, которые строятся с привлечением бюджетных средств (более 50%) или полностью на средства бюджетов разных уровней.

Система будет включать в себя реестр сметных нормативов и определенные по результатам мониторинга сметные цены строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования, стоимость эксплуатации машин и механизмов, уровнень оплаты труда рабочих, строителей и механизаторов) в разрезе субъектов РФ.

Запуск системы позволит существенно сэкономить средства для бюджетных строек всех уровней, оптимизировать работу отрасли, минимизирует ошибки в сметном нормировании.

23 сентября текущего года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о ФГИС ЦС, согласно которому создать систему поручено до 1 марта 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.