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Главгосэкспертиза займется ценообразованием в строительстве
Минстрой России определил подведомственное учреждение, ответственное за создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), говорится в сообщении ведомства.
Разработкой системы займется ФАУ «Главгосэкспертиза России». Соответствующий ведомственный приказ подписал глава Минстроя Михаил МЕНЬ.
Главной целью создания ФГИС ЦС является информационная поддержка процесса и порядка определения сметной стоимости объектов капитального строительства, которые строятся с привлечением бюджетных средств (более 50%) или полностью на средства бюджетов разных уровней.
Система будет включать в себя реестр сметных нормативов и определенные по результатам мониторинга сметные цены строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования, стоимость эксплуатации машин и механизмов, уровнень оплаты труда рабочих, строителей и механизаторов) в разрезе субъектов РФ.
Запуск системы позволит существенно сэкономить средства для бюджетных строек всех уровней, оптимизировать работу отрасли, минимизирует ошибки в сметном нормировании.
23 сентября текущего года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о ФГИС ЦС, согласно которому создать систему поручено до 1 марта 2017 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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