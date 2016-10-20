www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.58 р. 100 JPY: 60.49 р.
EUR: 68.77 р. 10 CNY: 92.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

"Строительство-2016" во Владивостоке - для настойчивых

20 Октября 2016, 10:20 | Приморье

Добраться до конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» удалось далеко не всем желающим

Выступая на открытии 24-й международной специализированной выставки «Строительство», руководитель департамента градостроительства Приморского края Сергей ФЕДОРЕНКО отметил, что она за свою историю прошла путь от городского мероприятия до международного и сегодня является эффективной деловой площадкой строительного сообщества, ориентированной на ускоренное развитие региона, пишет Девлоая газета "Золотой Рог".

Впервые за всю историю международной специализированной выставки «Строительство», 24-й по счету форум проводился в Артеме, а не во Владивостоке. К сожалению, по каким-то неизвестным причинам выставку не смогли принять такие привычные для посетителей площадки, как комплекс «Чемпион» ВГУЭСа, ДВФУ и даже СК «Фетисов Арена». Поэтому большинство приморцев, желающих побывать выставке, на этот раз попросту не смогли выкроить время для посещения отдаленной площадки.

К сожалению, решения с обслуживанием общественным и специальным транспортом Приморского конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» (здание старого терминала аэропорта Владивосток), где проходила выставка, пока нет. Вариант с аэроэкспрессом и пересадками слишком мудрен.

Тем не менее на открытии выставки было довольно много тех, кто ею интересуется с профессиональной точки зрения или в меру должностных обязанностей. И надо отметить, что в этом плане выставка оправдывала надежды. И установлением новых связей, и экспозицией, и рядом мероприятий – от семинаров и показов новой продукции до краевого совещания и конференции о перспективах строительной отрасли края. Очень представительно на «Строительстве-2016» присутствовали госучреждения, от которых зависит климат в строительной отрасли – таможня, налоговое управление, госэкспертиза, Инвестиционное агентство Приморского края, Приморский региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, Центр развития территорий, Пенсионный фонд и другие.

Основательное участие в мероприятиях выставки приняли Национальное объединение строителей (Нострой), строительные и проектные СРО, Общественный совет предпринимателей Приморья. Из строительных компаний особенно хорошо были представлены ведущие жилищное строительство – «Ренессанс Актив», «Восточные Ворота», «Новый дом», «Яв-Строй», «Жилкапинвест» и пр. 

Всего было боле ста участников выставки, многие из них предлагали материалы, оборудование, системы, механизмы и машины. Особенно большое предложение было со стороны 27 китайских компаний.

Посетители выставки могли наблюдать, как приморские проектировщики вместе с итальянскими архитекторами Гаэтано СКРЧЕЛЛА и Франческо МЕССИНА прорабатывают возможности продления Спортивной набережной во Владивостоке от спорткомплекса «Олимпийский» в сторону Второй Речки, работают над проектами новой малоэтажной застройки города.

Если говорить о насыщенности программы этой выставки, она, пожалуй, превзошла прежние. А по эффективности – вряд ли. Во всяком случае, среди представителей участников оказались и довольные новой бизнес-площадкой, и недовольные. Кому-то удалось поговорить с потенциальными потребителями их товаров и услуг, а кто-то тратил свой ораторский дар на презентации компании в пустоту зала.

То есть, чтобы этой бизнес-площадке стать не просто соответствующей в выставочной деятельности международным стандартам, в том числе по освещенности помещений, но и соответствовать тем результатам, которые от нее желают получать участники следующих выставок и их посетители, еще требуется серьезно поработать.    

Виктор КУДИНОВ.

Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: владивосток  строительство  выставка 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru