"Строительство-2016" для настойчивых

Добраться до конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» удалось далеко не всем желающим

Выступая на открытии 24-й международной специализированной выставки «Строительство», руководитель департамента градостроительства Приморского края Сергей ФЕДОРЕНКО отметил, что она за свою историю прошла путь от городского мероприятия до международного и сегодня является эффективной деловой площадкой строительного сообщества, ориентированной на ускоренное развитие региона, пишет Девлоая газета "Золотой Рог".

Впервые за всю историю международной специализированной выставки «Строительство», 24-й по счету форум проводился в Артеме, а не во Владивостоке. К сожалению, по каким-то неизвестным причинам выставку не смогли принять такие привычные для посетителей площадки, как комплекс «Чемпион» ВГУЭСа, ДВФУ и даже СК «Фетисов Арена». Поэтому большинство приморцев, желающих побывать выставке, на этот раз попросту не смогли выкроить время для посещения отдаленной площадки.

К сожалению, решения с обслуживанием общественным и специальным транспортом Приморского конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» (здание старого терминала аэропорта Владивосток), где проходила выставка, пока нет. Вариант с аэроэкспрессом и пересадками слишком мудрен.

Тем не менее на открытии выставки было довольно много тех, кто ею интересуется с профессиональной точки зрения или в меру должностных обязанностей. И надо отметить, что в этом плане выставка оправдывала надежды. И установлением новых связей, и экспозицией, и рядом мероприятий – от семинаров и показов новой продукции до краевого совещания и конференции о перспективах строительной отрасли края. Очень представительно на «Строительстве-2016» присутствовали госучреждения, от которых зависит климат в строительной отрасли – таможня, налоговое управление, госэкспертиза, Инвестиционное агентство Приморского края, Приморский региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, Центр развития территорий, Пенсионный фонд и другие.

Основательное участие в мероприятиях выставки приняли Национальное объединение строителей (Нострой), строительные и проектные СРО, Общественный совет предпринимателей Приморья. Из строительных компаний особенно хорошо были представлены ведущие жилищное строительство – «Ренессанс Актив», «Восточные Ворота», «Новый дом», «Яв-Строй», «Жилкапинвест» и пр.

Всего было боле ста участников выставки, многие из них предлагали материалы, оборудование, системы, механизмы и машины. Особенно большое предложение было со стороны 27 китайских компаний.

Посетители выставки могли наблюдать, как приморские проектировщики вместе с итальянскими архитекторами Гаэтано СКРЧЕЛЛА и Франческо МЕССИНА прорабатывают возможности продления Спортивной набережной во Владивостоке от спорткомплекса «Олимпийский» в сторону Второй Речки, работают над проектами новой малоэтажной застройки города.

Если говорить о насыщенности программы этой выставки, она, пожалуй, превзошла прежние. А по эффективности – вряд ли. Во всяком случае, среди представителей участников оказались и довольные новой бизнес-площадкой, и недовольные. Кому-то удалось поговорить с потенциальными потребителями их товаров и услуг, а кто-то тратил свой ораторский дар на презентации компании в пустоту зала.

То есть, чтобы этой бизнес-площадке стать не просто соответствующей в выставочной деятельности международным стандартам, в том числе по освещенности помещений, но и соответствовать тем результатам, которые от нее желают получать участники следующих выставок и их посетители, еще требуется серьезно поработать.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.