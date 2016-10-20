Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Строительство-2016" для настойчивых
Добраться до конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» удалось далеко не всем желающим
Выступая на открытии 24-й международной специализированной выставки «Строительство», руководитель департамента градостроительства Приморского края Сергей ФЕДОРЕНКО отметил, что она за свою историю прошла путь от городского мероприятия до международного и сегодня является эффективной деловой площадкой строительного сообщества, ориентированной на ускоренное развитие региона, пишет Девлоая газета "Золотой Рог".
Впервые за всю историю международной специализированной выставки «Строительство», 24-й по счету форум проводился в Артеме, а не во Владивостоке. К сожалению, по каким-то неизвестным причинам выставку не смогли принять такие привычные для посетителей площадки, как комплекс «Чемпион» ВГУЭСа, ДВФУ и даже СК «Фетисов Арена». Поэтому большинство приморцев, желающих побывать выставке, на этот раз попросту не смогли выкроить время для посещения отдаленной площадки.
К сожалению, решения с обслуживанием общественным и специальным транспортом Приморского конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» (здание старого терминала аэропорта Владивосток), где проходила выставка, пока нет. Вариант с аэроэкспрессом и пересадками слишком мудрен.
Тем не менее на открытии выставки было довольно много тех, кто ею интересуется с профессиональной точки зрения или в меру должностных обязанностей. И надо отметить, что в этом плане выставка оправдывала надежды. И установлением новых связей, и экспозицией, и рядом мероприятий – от семинаров и показов новой продукции до краевого совещания и конференции о перспективах строительной отрасли края. Очень представительно на «Строительстве-2016» присутствовали госучреждения, от которых зависит климат в строительной отрасли – таможня, налоговое управление, госэкспертиза, Инвестиционное агентство Приморского края, Приморский региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, Центр развития территорий, Пенсионный фонд и другие.
Основательное участие в мероприятиях выставки приняли Национальное объединение строителей (Нострой), строительные и проектные СРО, Общественный совет предпринимателей Приморья. Из строительных компаний особенно хорошо были представлены ведущие жилищное строительство – «Ренессанс Актив», «Восточные Ворота», «Новый дом», «Яв-Строй», «Жилкапинвест» и пр.
Всего было боле ста участников выставки, многие из них предлагали материалы, оборудование, системы, механизмы и машины. Особенно большое предложение было со стороны 27 китайских компаний.
Посетители выставки могли наблюдать, как приморские проектировщики вместе с итальянскими архитекторами Гаэтано СКРЧЕЛЛА и Франческо МЕССИНА прорабатывают возможности продления Спортивной набережной во Владивостоке от спорткомплекса «Олимпийский» в сторону Второй Речки, работают над проектами новой малоэтажной застройки города.
Если говорить о насыщенности программы этой выставки, она, пожалуй, превзошла прежние. А по эффективности – вряд ли. Во всяком случае, среди представителей участников оказались и довольные новой бизнес-площадкой, и недовольные. Кому-то удалось поговорить с потенциальными потребителями их товаров и услуг, а кто-то тратил свой ораторский дар на презентации компании в пустоту зала.
То есть, чтобы этой бизнес-площадке стать не просто соответствующей в выставочной деятельности международным стандартам, в том числе по освещенности помещений, но и соответствовать тем результатам, которые от нее желают получать участники следующих выставок и их посетители, еще требуется серьезно поработать.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
Новости тематики
- Главгосэкспертиза займется ценообразованием в строительстве
- "Строительство-2016" для настойчивых
- ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а,в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 3
- ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а,в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 2"
- ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 1"
- Новый жилой микрорайон станет украшением Владивостока
- Цену на участки во Владивостоке снизили на треть
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- О "ПСП-ДВ" судят по проектам
Новости раздела
- Главгосэкспертиза займется ценообразованием в строительстве
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- "Строительство-2016" для настойчивых
- В Приморье нечего будет пощелкать
- Инвесторы стремятся застолбить места в "точках роста" Приморья
- ТОР "Большой Камень" станет еще больше
- Объекты под надежной охраной
- В аэропорту Владивостока начнет работу общественная приемная транспортной прокуратуры
- В Уссурийске рабочим не выплатили заработную плату
- Работников Лермонтовского ГОКа пустят на щебень
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками