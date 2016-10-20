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В Приморье нечего будет пощелкать
Приморская тайга нынешней осенью оказалась скупа на орехи. И причина тому не только тайфуны...
Еще задолго до сбора кедрового ореха (общепринятое название семян кедровой сосны) промысловики дали прогноз: урожай обещает быть весьма скудным. А ударивший по Приморью тайфун и последующее за ним наводнение совсем не оставили сомнений промышленникам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Первые бригады заготовителей уже съездили в тайгу и убедились: шишек ничтожно мало. «Урожай дальневосточного кедра очень маленький в этом году. С чем связано? Природа – что сделаешь! И погода внесла свою лепту, и кедр плодоносит не каждый год. А если учесть, что его рубили безбожно, ореха стало значительно меньше, не то, что раньше», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Алексей КАРАСЕВ, гендиректор ООО «Производственно-заготовительная база» в г. Арсеньеве.
К сожалению, до сих пор добыча и продажа ореха в Приморье – преимущественно нелегальный бизнес. И самое страшное - в том, что некоторые ради собственной наживы наносят непоправимый вред дикой природе. Браконьеры не только собирают шишки с земли и деревьев, но даже спиливают ветки или сам кедр. Собирать орех, не вредя деревьям, для собственных нужд можно, но заготавливать для продажи его нельзя. Это разрешено делать только арендаторам угодий, имеющим лицензии на заготовительную деятельность.
«У нас арендован участок в Чугуевском районе – кедрово-промысловая зона, где мы имеем право осуществлять заготовку кедрового ореха. Очищенный орех мы продаем преимущественно в Китай, но также и на территории России. Скорлупу используем у себя на производстве для отопления», – говорит Алексей Карасев.
«В этом году ореха, можно сказать, нет... В прошлом году его тоже было мало, только урожай позапрошлого года был большой. Кедр раз в четыре года хорошо плодоносит», поделился гендиректор торговой компании «Кедр-ДВ» Борис ПАВЛОВ, осмотрев свои таежные угодья.
Досье "Золотого Рога": Для формирования шишек кедра неблагоприятна холодная, дождливая, жаркая и чрезмерно сухая погода. Холод и дожди в мае-июне отрицательно влияют на урожаи текущего года и двух последующих лет. При таких погодных условиях шишки текущего года плохо развиваются, растут мелкими, однобокими, нередко чрезмерно смолистыми. Урожай следующего года уменьшается из-за плохого развития зачатков, увеличивается количество пустых семян из-за недоопыления. Для формирования хорошего урожая необходима умеренно теплая и относительно сухая погода в период закладки женских шишек и их опыления и достаточно влажная - в период развития будущей озими.
Принимая во внимание вышеописанные зависимости урожайности кедра и опыт предыдущих лет, заготовители делают позитивный прогноз. «Предпосылки есть: через год-два урожай будет», - говорит Алексей Карасев.
Уже сейчас на прилавках магазинов Владивостока кедровые орешки местного производства встречаются крайне редко. Как признают сами производители, продавать на местах его сейчас совсем не выгодно. «Хотя «Кедр-ДВ» занимается переработкой и продажей ореха на внутреннем рынке, но в основном он уходит в Москву или Санкт-Петербург. А во Владивостоке сейчас мы ни с кем не работаем – перестали продавать орех из-за неурожая», - добавляет Борис Павлов.
Думается, что тотального дефицита этого полезного и недешевого продукта на столе приморцев ожидать не стоит, но очевидно, что нынешний неурожай скажется на цене кедрового ореха не в лучшую сторону.
Полина ЛАПИНА.
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