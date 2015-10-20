Цены на продукты на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока остаются демократичными

Цена на ярмарке не сильно уступают ценникам на обычных рынках города.

Сельхозпроизводители признаются, торговать овощами пока выгодно - особенно, когда есть такие популярные площадки. За сезон некоторым удалось реализовать почти все овощи, ягоды и мед. Но, продажи были бы еще лучше, если бы не перекупщики, которых на последней ярмарке было уже примерно половина от всех торговцев, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Огородникам обидно, что конкуренты иногда подписывают китайские помидоры «приморскими» и получают прибыль в несколько раз больше, не озадачиваясь уходом за урожаем. Главное - выгодно встать, поэтому каждый раз ярмарка открывается битвой за места.

«Производители пока доедут сюда - двести с лишним километров - основные места уже заняты. Перекупщикам, естественно, удобнее торговать, потому что они постоянно живут в городе», - признался журналистам сельхозпроизводитель с севера края Георгий Владимирович. А некоторые граждане СНГ среди торговых рядов без стеснения признавались, что реализуют продукцию с уссурийской базы. Торговцы с опытом предупреждают, что цены на овощи зимой теперь зависят только от перепродавцов. И добавляют: «Вырастить легко, реализовать тяжело».

Аграрии вынуждены сдавать овощи одним лицам, а продают их совершенно другие люди. Напомним, главная сельскохозяйственная ярмарка в Приморья будет работать на главной площади Владивостока до 14 ноября.

























Фото РИА PrimaMедиа, Vl.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.