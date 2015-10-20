Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цены на продукты на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока остаются демократичными
Цена на ярмарке не сильно уступают ценникам на обычных рынках города.
Сельхозпроизводители признаются, торговать овощами пока выгодно - особенно, когда есть такие популярные площадки. За сезон некоторым удалось реализовать почти все овощи, ягоды и мед. Но, продажи были бы еще лучше, если бы не перекупщики, которых на последней ярмарке было уже примерно половина от всех торговцев, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Огородникам обидно, что конкуренты иногда подписывают китайские помидоры «приморскими» и получают прибыль в несколько раз больше, не озадачиваясь уходом за урожаем. Главное - выгодно встать, поэтому каждый раз ярмарка открывается битвой за места.
«Производители пока доедут сюда - двести с лишним километров - основные места уже заняты. Перекупщикам, естественно, удобнее торговать, потому что они постоянно живут в городе», - признался журналистам сельхозпроизводитель с севера края Георгий Владимирович. А некоторые граждане СНГ среди торговых рядов без стеснения признавались, что реализуют продукцию с уссурийской базы. Торговцы с опытом предупреждают, что цены на овощи зимой теперь зависят только от перепродавцов. И добавляют: «Вырастить легко, реализовать тяжело».
Аграрии вынуждены сдавать овощи одним лицам, а продают их совершенно другие люди. Напомним, главная сельскохозяйственная ярмарка в Приморья будет работать на главной площади Владивостока до 14 ноября.
Фото РИА PrimaMедиа, Vl.Ru.
Новости тематики
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
- В Приморье ориентируются на продуктивных коров
- Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье
- Из Приморья делают латифундию федералов
Новости раздела
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- Приморье получит пас от железнодорожников
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Болиды ННК рулят в новом окрасе
- По Владивостоку с гидом
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин