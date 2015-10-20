Владивостокская крепость приглашает

Ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость» вновь открывает свои двери для жителей и гостей города Владивостока и Приморского края

В городе воинской славы Владивостоке, столице Приморского края, пройдет третий ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость», так полюбившийся жителям и гостям нашего края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Фестиваль посвящен развитию краеведческого туризма, популяризации уникального туристического объекта «Владивостокская крепость», а также военно-патриотическому воспитанию молодежи города Владивостока, ведь объекты крепости – это символ величия и мощи исторической России.

















В этом году жителей и гостей города ожидают бесплатные автобусные экскурсии по таким объектам Владивостокской крепости, как: Форт №7 - Наследника престола Цесаревича Алексея; Форт Поспелова – одно из самых красивых и живописных укреплений Владивостокской крепости; Новосильцевская батарея – дерево-земляная батарея с полномасштабными копиями артиллерийских орудий: шести 152-мм пушек Канэ и двух 57-мм скорострельных пушек Норденфельд.

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы экскурсии на Ворошиловскую батарею.

Время отправления автобусов (по два автобуса на два маршрута): 17, 18, 24 и 25 октября в 14:00, 15:00 и 16:00 от набережной Спортивной Гавани города Владивостока (напротив Океанариума).

На протяжении всех экскурсионных маршрутов с участниками будут работать опытные экскурсоводы.

Также все участники фестиваля смогут посетить военно-исторический фортификационный музей «Владивостокская крепость» (Безымянная батарея). В эти дни вход в музей будет для всех абсолютно бесплатным.

Напоминаем, что в рамках фестиваля проводятся различные конкурсы среди жителей Приморского края:

Фотоконкурс «Владивостокская крепость;

Фотоконкурс «Владивостокская крепость» в социальном интернет- сервисе Instagram;

Открытый конкурс коротких литературных произведений (сочинения, рассказы, эссе) среди учащихся общеобразовательных школ города Владивостока и Приморского края.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Владивостокская крепость» в социальном интернет-сервисе Instagram, выкладывайте свои работы с хэштегом #vladfort2015 или #владфорт2015 с отметкой пользователя @vladfort2015.

Все победители конкурсов будут награждены дипломами департамента туризма Приморского края и ценными призами. Церемония награждения будет проходить в здании администрации Приморского края в конце октября 2015 года.

С условиями участия в конкурсах вы можете ознакомиться на интернет-портале о туризме Приморского края tour.primorsky.ru в разделе Путеводитель/Мероприятия/Фестиваль «Владивостокская крепость» или пройти для этого по ссылке http://tour.primorsky.ru/primorskiy_kray/meropriyatiya/festival_vladivostokskaya_krepost.

За более подробной информацией просим обращаться в оргкомитет фестиваля по телефону:

8 (423) 265-00-00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.