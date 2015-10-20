К весне малоэтажка раскроется во всей красе

Во Владивостоке на улице Катерной открылась выставка индивидуального домостроения

Сейчас в Приморье закладывается успех строительной кампании по малоэтажному жилью следующего года. По статистике, в прошлом году в крае было построено около 380 тыс. кв. метров малоэтажки. Ее доля в общем вводе жилья превысила 50% и продолжает расти, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Для ИЖС выбрано лучшее

14 октября во Владивостоке на ул. Катерной состоялось официальное открытие инициированной губернатором Приморья постоянно действующей под эгидой департамента градостроительства администрации края выставки малоэтажного строительства.

Деловая газета «Золотой Рог» сообщала о выставке, когда она работала еще в рабочем режиме и образцы индивидуального домостроения только лишь возводились. Теперь же посетители выставки могут ознакомиться с ними в законченном виде и ощутить все их достоинства в эксплуатации: уют, экономичность, вооруженность современным домовым оборудованием, дизайн помещений и пр.

Открывая выставку, вице-губернатор Олег ЕЖОВ отметил, что на сегодняшний день подобная выставка есть лишь на западе России. В Приморье он создана для того, чтобы жители края, собирающиеся строить новое индивидуальное жилье для себя, могли выбрать такой дом, который их более всего устроит.

Формат выставки, как он сказал, очень удобен для демонстрации передовых технологий, которые можно применять в малоэтажном строительстве, возводя жилье, отвечающее самым современным требованиям – быстровозводимое, энергосберегающее, удобное и экономичное в обслуживании, доступное по цене.

Дома, предлагаемые на этой выставке, сегодня можно строить «под ключ» по цене 35-40 тыс. рублей без учета стоимости земли. Но сейчас ряд категорий приморцев получают участки под ИЖС вообще бесплатно.





Посетители выставки в ходе знакомства с ней смогут получать подробные консультации специалистов. Кстати, здесь же можно будет оформить договор на строительство приглянувшегося домика. Некоторые уже воспользовались этой возможностью.

Вице-губернатор также отметил: он считает, что именно такими домами желательно сегодня застраивать новые жилые районы Владивостока.













Уссурийск разворачивается быстрее

Надо сказать, что лидерство в развитии малоэтажки в крае сегодня явно принадлежит Уссурийску. «ЗР» уже сообщал, что в поселке «Радужный» по программе «Доступное жилье жителям России» первые дома могут быть сданы уже в преддверии Нового года. Причем жителями нового поселка собираются стать не только уссурийцы, но и представители других муниципальных образований края – Ольгинского, Чугуевского, Михайловского, Пограничного и Хорольского районов. Для них квадратный метр жилья строится здесь по 35 тыс. рублей – значительно ниже рыночной цены.

Другая интересная новость из Уссурийска: многодетные семьи этого города уже сейчас могут начинать подготовку к строительству своих домов и весной приступать к нему: в ближайшие дни здесь готовятся ввести в эксплуатацию подъездные дороги к трем большим земельным участкам, выделенным под ИЖС для этой категории граждан на ул. Хабаровской, Чумакова и Казачьей. Первые два подъезда к участкам выполнены в грунтовом исполнении, а последний – в асфальте. По сути, приемка этих объектов уже оформляется.

Кроме того, проектировщикам уже выдано задание на проектирование дороги к ул. Крылова, где многодетными семьями будет строиться еще 30 домов. И до Нового года должен появиться проект дороги к участку на ул. Общественной, где должно появиться 96 домов. Всего к настоящему времени в Уссурийске многодетные семьи получили под ИЖС 870 участков – ими обеспечены 74% от всех очередников.

Уже в следующем году к ряду жилых массивов многодетных семей начнут прокладываться водовод и канализация, а к участкам на ул. Хабаровской и Общественной в самое ближайшее время должно начаться строительство магистральных сетей электроснабжения.

Глава администрации Уссурийска Евгений КОРЖ считает: для того чтобы многодетные семьи приступили к строительству своего жилья, для них обязательно сначала надо построить дороги и подвести инженерные сети. Интересно: что по этому поводу думают главы других муниципалитетов?

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.