Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
К весне малоэтажка раскроется во всей красе
Во Владивостоке на улице Катерной открылась выставка индивидуального домостроения
Сейчас в Приморье закладывается успех строительной кампании по малоэтажному жилью следующего года. По статистике, в прошлом году в крае было построено около 380 тыс. кв. метров малоэтажки. Ее доля в общем вводе жилья превысила 50% и продолжает расти, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Для ИЖС выбрано лучшее
14 октября во Владивостоке на ул. Катерной состоялось официальное открытие инициированной губернатором Приморья постоянно действующей под эгидой департамента градостроительства администрации края выставки малоэтажного строительства.
Деловая газета «Золотой Рог» сообщала о выставке, когда она работала еще в рабочем режиме и образцы индивидуального домостроения только лишь возводились. Теперь же посетители выставки могут ознакомиться с ними в законченном виде и ощутить все их достоинства в эксплуатации: уют, экономичность, вооруженность современным домовым оборудованием, дизайн помещений и пр.
Открывая выставку, вице-губернатор Олег ЕЖОВ отметил, что на сегодняшний день подобная выставка есть лишь на западе России. В Приморье он создана для того, чтобы жители края, собирающиеся строить новое индивидуальное жилье для себя, могли выбрать такой дом, который их более всего устроит.
Формат выставки, как он сказал, очень удобен для демонстрации передовых технологий, которые можно применять в малоэтажном строительстве, возводя жилье, отвечающее самым современным требованиям – быстровозводимое, энергосберегающее, удобное и экономичное в обслуживании, доступное по цене.
Дома, предлагаемые на этой выставке, сегодня можно строить «под ключ» по цене 35-40 тыс. рублей без учета стоимости земли. Но сейчас ряд категорий приморцев получают участки под ИЖС вообще бесплатно.
Посетители выставки в ходе знакомства с ней смогут получать подробные консультации специалистов. Кстати, здесь же можно будет оформить договор на строительство приглянувшегося домика. Некоторые уже воспользовались этой возможностью.
Вице-губернатор также отметил: он считает, что именно такими домами желательно сегодня застраивать новые жилые районы Владивостока.
Уссурийск разворачивается быстрее
Надо сказать, что лидерство в развитии малоэтажки в крае сегодня явно принадлежит Уссурийску. «ЗР» уже сообщал, что в поселке «Радужный» по программе «Доступное жилье жителям России» первые дома могут быть сданы уже в преддверии Нового года. Причем жителями нового поселка собираются стать не только уссурийцы, но и представители других муниципальных образований края – Ольгинского, Чугуевского, Михайловского, Пограничного и Хорольского районов. Для них квадратный метр жилья строится здесь по 35 тыс. рублей – значительно ниже рыночной цены.
Другая интересная новость из Уссурийска: многодетные семьи этого города уже сейчас могут начинать подготовку к строительству своих домов и весной приступать к нему: в ближайшие дни здесь готовятся ввести в эксплуатацию подъездные дороги к трем большим земельным участкам, выделенным под ИЖС для этой категории граждан на ул. Хабаровской, Чумакова и Казачьей. Первые два подъезда к участкам выполнены в грунтовом исполнении, а последний – в асфальте. По сути, приемка этих объектов уже оформляется.
Кроме того, проектировщикам уже выдано задание на проектирование дороги к ул. Крылова, где многодетными семьями будет строиться еще 30 домов. И до Нового года должен появиться проект дороги к участку на ул. Общественной, где должно появиться 96 домов. Всего к настоящему времени в Уссурийске многодетные семьи получили под ИЖС 870 участков – ими обеспечены 74% от всех очередников.
Уже в следующем году к ряду жилых массивов многодетных семей начнут прокладываться водовод и канализация, а к участкам на ул. Хабаровской и Общественной в самое ближайшее время должно начаться строительство магистральных сетей электроснабжения.
Глава администрации Уссурийска Евгений КОРЖ считает: для того чтобы многодетные семьи приступили к строительству своего жилья, для них обязательно сначала надо построить дороги и подвести инженерные сети. Интересно: что по этому поводу думают главы других муниципалитетов?
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- До 90 дней сократят процедуру получения разрешения на строительство в Приморье
- "Терминал Астафьева" анонсировал следующий этап своей социальной программы в Приморье
- В Приморье продолжается ремонт дорог
- В столице Приморья предлагают жилье стоимостью до 60 тыс. рублей за квадратный метр
- В Приморье построят первый на Дальнем Востоке парк здоровья за 8 млн рублей
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
- Владельцы стройтехники, присоединяйтесь!
- Во Владивостоке над Снеговой Падью взойдет "Луч"
Новости раздела
- ФАС хочет проверить, имеют ли приморцы право есть дешевую рыбу
- Во Владивостоке на центральной остановке общественного транспорта "высадка-посадка" опасна для людей
- Жители южных провинций Китая хотят побывать в Приморье
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Приморцы сохраняют верность правому рулю
- "Терминал Астафьева" реализует программу по выращиванию моллюсков
- Соцстрах ударился в цифровизацию
- Спасите свои деньги
- Владивостоку от Кореи поступило хорошее предложение
- "Черные дыры" Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
Is your trading strategy a failure? Learn how to trade effectively and be successful in each trade you take. Learn the best technique in trading, google Superior Trading System.