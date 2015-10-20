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Жилье в Приморье становится доступным
Цена квадратного метра жилья по новой программе «Доступное жилье – российской семье» не должна превышать 35 тысяч рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Новая трехкомнатная квартира площадью около 80 кв. метров, которая будет построена во Владивостоке в микрорайоне «Д» Снеговой Пади по программе «Доступное жилье – российской семье», обойдется ее участнику всего в 2,8 млн рублей. Сегодня по такой цене на рынке вторичного жилья города можно купить только хорошую гостинку или не очень хорошую однокомнатную квартиру.
Цена квадратного метра жилья по новой программе не должна превышать 35 тыс. рублей. Именно это и привлекло к участию в ней уже более 4 тысяч владивостокцев. Запись желающих принять участие в строительстве первых двух домов микрорайона «Д» была проведена буквально за один день. Сейчас их участие оформляется документально.
Столь высокая активность и предопределила, что на минувшей неделе здесь было начато строительство первых трех жилых домов – это два 25-этажных каркасно-монолитных дома и один 10-этажный панельный. Для участников программы в первых двух домах будет выделено 360 квартир, в том числе 216 – однокомнатных, 74 – двухкомнатных и 70 – трехкомнатных. Площадь квартир – от 31,9 до 80,8 кв. метра.
Первые этажи домов будут использоваться под магазины, офисы, различные предприятия бытовых услуг. В каждой 25-этажке будет по 4 пассажирских лифта и два грузовых.
На минувшей неделе на территории нового микрорайона продолжались планировочные работы, прокладка дороги внутри будущего жилого массива, подготовка площадок под строительство следующей группы домов. Всего их, разной этажности, будет построено 12 штук, в т. ч. 5 – 25-этажных, 2 – 18-этажных и 5 – 10-этажных, в целом более чем на 140 тысяч кв. метров жилья или более 2 330 квартир. Половина этого объема будет реализована непосредственно под программу «Доступное жилье – жителям России». То есть около 70 тысяч кв. метров будет построено исключительно на деньги граждан - участников программы. Участие государства в этом строительстве в основном будет ограничено финансированием инфраструктурных объектов.
Общая площадь нового микрорайона по проекту составляет около 28 га, в т. ч. более 20 га – площадь застройки.
К достоинствам микрорайона можно отнести то, что в нем будут построены супермаркет, школа и два детских садика. На благоустроенной и вновь озелененной территории будут устроены придомовые парковки, детские, спортивные и хозяйственные площадки, рядом – остановки общественного транспорта.
К этому надо добавить, что само расположение микрорайона на южном склоне сопки делает микроклимат в этой части Снеговой Пади особенно приятным для проживания. Здесь хорошая экология, сохраняются участки первозданного леса. И – рядом уже большой обжитой район Снеговой Пади, где расположены крупные инфраструктурные объекты, которыми также будут пользоваться будущие жители микрорайона «Д».
Что же касается новоселий, то этот микрорайон в целом планируется построить к 1 июля 2017 года. О том, что это реально, можно судить по уже построенным десяткам новых жилых зданий Снеговой Пади, где в настоящее время также продолжается строительство еще около десятка таких объектов. Одно это говорит за то, что и микрорайон «Д» будет построен так же быстро и на подобном же уровне.
Участники этого строительства уже сейчас могут опереться на поддержку Сбербанка, ВТБ-24, Связьбанка, Примсоцбанка, АТБ, Газпромбанка и Приморского ипотечного агентства, которые осуществляют ипотечное кредитование участников программы по сниженным процентным ставкам.
В микрорайоне "Д" строители переходят от подготовки к строительству первых жилых домов.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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