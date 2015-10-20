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На Русском скоро начнут возводить инновационно-культурный центр
Строительно-монтажные работы по реализации проекта инновационно-культурного центра на острове Русском планируется начать в конце 2015 года, сообщили в департаменте градостроительства Приморского края. Вскоре на острове Русском в районе полуострова Саперного бухты Балки начнутся активные строительные работы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«На сегодняшний день разрабатывается необходимая документация по проекту. Выполнение строительно-монтажных работ начнется в 4-м квартале этого года», - отметили в ведомстве.
Напомним, по поручению председателя правительства РФ в Приморье будет построен один из трех российских инновационно-культурных центров. Еще два разместятся в Калужской и Свердловской областях.
«Инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских, поощряющих изобретательство и вовлекающих горожан в производство культурных продуктов», – рассказали представители департамента градостроительства.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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«Инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских, поощряющих изобретательство и вовлекающих горожан в производство культурных продуктов» - очень похоже на то, чем раньше занимались дома и дворцы культуры, которые были в каждом городе/поселке/селе. А теперь этих выдающихся центров будет аж ТРИ! на всю страну. Круто!