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Корейцы планируют создать в Приморье заводы по рыбопереработке
Вопросы экономического сотрудничества обсуждались в рамках рабочей встречи замглавы Минвостокразвития Максима ШЕРЕЙКИНА и президента южнокорейской компании Ssang Mun Co. Ltd ЛИ Сан Ена. Итогом переговоров стало подписание меморандума, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В зоне действия режима свободного порта во Владивостоке компания Ssang Mun Co. Ltd планирует построить завод по переработке водных биологических ресурсов. Минимальный объем инвестиций составит $10 млн. В перспективе инвестиции могут быть увеличены до $50 млн. Минвостокразвития окажет содействие и поддержку в реализации проекта. Речь идет в том числе о подборе подходящего участка и содействии в получении необходимых согласований и разрешительной документации на всех этапах реализации инвестиционного проекта.
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