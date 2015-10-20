Корейцы планируют создать в Приморье заводы по рыбопереработке

Вопросы экономического сотрудничества обсуждались в рамках рабочей встречи замглавы Минвостокразвития Максима ШЕРЕЙКИНА и президента южнокорейской компании Ssang Mun Co. Ltd ЛИ Сан Ена. Итогом переговоров стало подписание меморандума, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В зоне действия режима свободного порта во Владивостоке компания Ssang Mun Co. Ltd планирует построить завод по переработке водных биологических ресурсов. Минимальный объем инвестиций составит $10 млн. В перспективе инвестиции могут быть увеличены до $50 млн. Минвостокразвития окажет содействие и поддержку в реализации проекта. Речь идет в том числе о подборе подходящего участка и содействии в получении необходимых согласований и разрешительной документации на всех этапах реализации инвестиционного проекта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.