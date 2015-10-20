В Свободном порту Владивосток бизнес учили ценить свою землю

Вопросы государственной кадастровой оценки и изменения в Земельном кодексе стали предметами обсуждения на семинарах во Владивостоке, который неделю назад получил новый статус, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С тонкостями законодательства в этих важнейших сферах приморских бизнесменов ознакомила общественный омбудсмен по кадастрам и земельно-имущественным отношениям уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Марина КАРПОВА.

Организаторами семинаров выступили аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае совместно с АНО «Центр развития экспорта Приморского края».

Марина Карпова входит в число непосредственных разработчиков изменений в Земельный кодекс РФ и законодательство об оценочной деятельности. В ходе обучающих семинаров она детально разъяснила приморским предпринимателям, как разобраться с вопросами кадастровой оценки, механизмом и практикой оспаривания ее результатов, а также к чему приведут новые методики расчета при аренде земельных участков, каким образом будет осуществляться процедура изъятия земельного участка с незавершенным строительством. Кроме того, были рассмотрены основные положения и практика применения нормативных правовых актов к Земельному кодексу.

Как отметили организаторы, обучение прошло в формате конструктивного диалога и мероприятие собрало более 100 представителей малого и среднего бизнеса Приморья.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.