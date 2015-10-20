Общественные эксперты дадут свою оценку подписанным на ВЭФ соглашениям

Планы предстоящей работы утвердил на прошедшей неделе Общественный экспертный совет по экономической политике в Приморье. Как отметил председатель совета, генеральный директор ООО «ДВ-Инвест», член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА, совет сформирован всего около месяца назад, но эксперты успели хорошо потрудиться, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы сделали уже девять заключений об оценке регулирующего воздействия и передали в администрацию Приморского края в качестве своего экспертного мнения. Эффективная работа ведется и вне очной повестки дня», – подчеркнул он. В ходе заседания эксперты обсудили планы своей деятельности на предстоящий год. Так, от Сергея МИТРОФАНОВА прозвучало предложение сформировать из числа членов совета несколько рабочих групп.

«Их можно разделить на отраслевую и проектную. Перед обсуждением, например, какого-то отраслевого вопроса на общем собрании, специалисты могли бы собраться заранее, подготовить свое компетентное мнение и основанный на нем проект резолюции. Также полезно будет проводить выездные совещания», - высказался он.

Кроме того, в предстоящий график работы представители ОЭС по экономической политике внесли рассмотрение на каждом заседании двух-трех соглашений, подписанных администрацией края с представителями предпринимательского сообщества на Первом Восточном экономическом форуме в сентябре.

«Изучив эти документы, мы сможем понять, чем можем посодействовать бизнесменам, нуждаются ли они в дополнительных преференциях. Это же касается потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток», – обозначил Денис Сарана.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.