www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Общественные эксперты дадут свою оценку подписанным на ВЭФ соглашениям

20 Октября 2015, 12:20 | Приморье

Планы предстоящей работы утвердил на прошедшей неделе Общественный экспертный совет по экономической политике в Приморье. Как отметил председатель совета, генеральный директор ООО «ДВ-Инвест», член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА, совет сформирован всего около месяца назад, но эксперты успели хорошо потрудиться, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы сделали уже девять заключений об оценке регулирующего воздействия и передали в администрацию Приморского края в качестве своего экспертного мнения. Эффективная работа ведется и вне очной повестки дня», – подчеркнул он. В ходе заседания эксперты обсудили планы своей деятельности на предстоящий год. Так, от Сергея МИТРОФАНОВА прозвучало предложение сформировать из числа членов совета несколько рабочих групп.

«Их можно разделить на отраслевую и проектную. Перед обсуждением, например, какого-то отраслевого вопроса на общем собрании, специалисты могли бы собраться заранее, подготовить свое компетентное мнение и основанный на нем проект резолюции. Также полезно будет проводить выездные совещания», - высказался он.

Кроме того, в предстоящий график работы представители ОЭС по экономической политике внесли рассмотрение на каждом заседании двух-трех соглашений, подписанных администрацией края с представителями предпринимательского сообщества на Первом Восточном экономическом форуме в сентябре.

«Изучив эти документы, мы сможем понять, чем можем посодействовать бизнесменам, нуждаются ли они в дополнительных преференциях. Это же касается потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток», – обозначил Денис Сарана.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: вэф  инвестиции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru